独自の戸籍制度と超学歴社会が特徴の中国では、高学歴な若者ほど未来が明るいはずだった。しかし「世界の働き方研究所」の調査によると、戸籍制度に起因する教育格差や年一度の最重要試験を乗り越えて大学や大学院を卒業しても、思うような職に就けない問題が深刻化していることがわかった――。

※本稿は、世界の働き方研究所『労働時間を貯めて、休日に変える⁉ すごい 世界の働き方』（新星出版社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／Wengen Ling ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Wengen Ling

■中国で目立つ「都市と農村の格差」

中国は、沿岸の都市部に資本を集中させて経済発展が進む一方で、内陸の農村部は発展から取り残されてしまいました。

こうして都市と農村に大きな格差が生まれ、都市部住民の平均可処分所得は、農村部住民の約2.4倍に達しています。高収入で安定した職業は都市部に集まり、農村部には限定的な仕事しかありません。また、医療や年金といった社会保障制度も都市部では充実していますが、農村部では不足している状態だといわれています。

こうした都市と農村の格差、そして両者の働き方の違いに関わっているのが、中国独自の戸籍管理制度である「戸口制度」です。

出典：世界の働き方研究所『労働時間を貯めて、休日に変える⁉ すごい 世界の働き方』（新星出版社）

日本の戸籍は主に家族などの身分関係を登録するものですが、中国の戸口は個人の居住地（基本的には出生地）を登録するものであり、教育や医療、年金、住宅購入、さらには就職といった各種行政サービスの受給資格と密接に紐づいています。

戸口は都市の「非農村戸口」と地方の「農村戸口」に明確に分けられており、原則として、戸口の所在地でなければ、市民としての行政サービスを十分に受けることが難しいのです。都市部へ過度に人口が集中するのを防ぐため、農村戸口から非農村戸口への変更には、以前は厳しい制限が設けられてきました。

ここでいう都市とは、主に「直轄地」である北京市や上海市、天津市、重慶市、また、「一級都市」といわれる甲州市や深セン市、「新一級都市」の杭州市、南京市といった主要都市を指します。

■戸口制度が引き起こす社会問題「農民工」

戸口制度は、中国の労働市場において「農民工」と呼ばれる社会問題を生み出す背景となっています。

農民工とは、仕事が少なく満足な収入を得られない農村を離れ、戸口の変更をせず、「農村戸口」のまま都市部で働く出稼ぎ労働者のこと。出稼ぎ行為自体は法的に禁じられておらず、中国の総人口の約2割にあたる3億人近くの農民工がいると考えられています。

出典：世界の働き方研究所『労働時間を貯めて、休日に変える⁉ すごい 世界の働き方』（新星出版社）

農民工の多くは、製造業や建設業、運輸業など、人間の労働力に頼った業種に従事する傾向があり、一部では週平均労働時間が48時間を超えるなど、長時間労働の常態化が課題になっています。

また、賃金水準においても、非農村戸口を持つ労働者と比べると、一説には6〜7割程度と低い水準に留まるなど、戸口の有無による格差があります。さらに、きちんとした雇用契約を結ばないケースも多く、非正規雇用として不安定な働き方になりがちです。都市の医療保険や失業保険といった社会保障制度は「非農村戸口」を持つ人を対象としているため、農民工はこれらのセーフティネットからも疎外されやすいことも問題になっています。

■戸口も影響する中国の学歴闘争

このように、農民工は、都市において大きな待遇差があり、また、昇進にも壁があるなど、社会的な不平等問題の1つになっているのです。

世界の働き方研究所『労働時間を貯めて、休日に変える⁉ すごい 世界の働き方』（新星出版社）

そんな中国は、学歴が個人のキャリアにおいて非常に重要な要素となる超学歴社会でもあり、「一流大学を卒業することが、理想的な就職先や高い報酬、安定したキャリアを実現するためには必須である」という意識が根強くあります。激しい競争を勝ち抜くため、子どもへの教育投資はとても盛んで、学歴を身につけるためにおしまずお金をかける両親なども少なくありません。

実際、多くの企業が採用の選考で「大卒」や「大学院卒」を応募条件としており、学歴は能力を証明する客観的な指標となっています。近年では、幹部候補の募集の際に「修士以上」とするケースもあり、入社後も職務内容、待遇、昇進において学歴が深く影響します。

また、欧米の有名な大学への留学経験もキャリアにおいて高く評価される傾向にあります。欧米ほどではありませんが日本も人気があり、多数の中国の学生が東京大学や早稲田大学へ留学しています。

■人生を決める大学入試「高考」

中国で学歴を獲得するためにもっとも重要なのが「高考(ガオカオ)」と呼ばれる全国統一の大学入試です。イメージとしては、日本の「大学入学共通テスト」のような試験になります。一部の例外を除き、高考の点数のみによって大学入学の合否が決まるため、その結果は将来のキャリアに非常に大きな影響を与えます。

出典：世界の働き方研究所『労働時間を貯めて、休日に変える⁉ すごい 世界の働き方』（新星出版社）

高考は中国全土で同時に実施されますが、問題の難易度や合格ラインは、受験生の戸口が登録されている地域によって異なります。そのため、教育熱心な家庭では、少しでも有利な条件で受験するために戸口の移動を試みることもあるそうです。

都市部と農村部の教育格差の一因になっている戸口制度は、高考にも影響を与えています。非農村戸口のない農民工の子どもは、都市部の公立学校への入学が制限されたり、また、農村部は都市部と比べて教師の質や教材、受験対策などの教育リソースが充分でなかったりするなど、農村出身者は不利になりやすい面があるのです。

ちなみに農村の受験生が北京大学に合格した際には、「学校集合戸口」という一時的な戸口が与えられ、北京の学生寮などに住むことができます。

出典：世界の働き方研究所『労働時間を貯めて、休日に変える⁉ すごい 世界の働き方』（新星出版社）

■学歴も記録される公文書「檔案」

中国で学歴の重要性を高めている理由の1つとして、個人の公式記録ファイルである「檔案(ダンアン)」という制度があります。

出典：世界の働き方研究所『労働時間を貯めて、休日に変える⁉ すごい 世界の働き方』（新星出版社）

檔案には、学歴や成績だけでなく、職歴や業務評価、婚姻状況、人によっては思想傾向や犯罪記録などが一元的に記録されており、公的機関によって管理され、原則的に第三者はみることができません。檔案は、進学や留学時、特に公務員や国有企業においては、採用や異動、昇進の際の重要な参照資料として用いられます。

中国では、学歴が檔案に記録されることで、公的な評価と直結することになり、学歴を重視する傾向を制度的に裏づけているといえるのです。

■学歴競争が過熱、近年は弊害も発生

近年、中国では大卒者数の急増に伴い「学歴下沈(かちん)」と呼ばれる現象が問題になっています。これは、大学・大学院で高度な教育を受けたにも関わらず、専門性と直接関係のない、例えばフードデリバリーや一般事務職などの職歴に就かざるを得ない状況を意味します。

高学歴人材がホワイトカラー職の需要を上回る供給過多の状態になっており、理想的な職業に就くことが困難になるケースが増加しているのです。さらに、非正規労働者になったり、失業者になったりするケースもあるようです。

出典：世界の働き方研究所『労働時間を貯めて、休日に変える⁉ すごい 世界の働き方』（新星出版社）

また、北京などの大都市では、就職難のために大学院進学者が急増し、学部卒業生よりも大学院修了者の方が多くなる「本研倒掛(ほんけんとうか)」という逆転現象も発生しています。中国の名門大学では大学院進学率がなんと70％を超えることもあり、教育の質の維持が課題になっているそうです。

こうした「学歴競争の過熱」や「高学歴者の就職難」から、大学院進学希望者は徐々に減少しているともいわれています。

----------

世界の働き方研究所アメリカとヨーロッパをはじめ、中国やインドなどの「労働環境」や「労働慣習」「教育システムとの連携」「現在の労働の形式に至った歴史的な経緯」などの調査や研究、また、日本の働き方との比較を行なっている。

----------

（世界の働き方研究所）