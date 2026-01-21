高市首相「ドラム演奏」の音色に隠れた「北朝鮮への脅威」…首脳会談を巡る「深刻すぎる国際情勢」とは

習近平にジョークを言わせた男

1月23日に召集される通常国会冒頭での衆院解散を前に、高市早苗首相は韓国の李在明大統領、イタリアのメローニ首相と相次いで首脳会談を行った。

李氏の来日に関しては、李氏を自身の地元・奈良に招待し、世界的に人気の韓国グループBTSのヒット曲『Dynamite』など2曲を、両首脳が並んでドラム演奏するサプライズも用意してみせた。

メローニ氏との間でも、15日に49歳の誕生日を迎えたメローニ氏を祝うため、高市氏がイタリア語のバースデーソングを贈るなど、2人の親密ぶりをアピールした。高市氏とメローニ氏はいずれも母国として初の女性首相というだけでなく、保守的な政治信条も共通しており、互いに波長が合うとされる。

高市氏が初めてメローニ氏と対面した南アフリカでのＧ20サミットでは、高市氏の方から両手を大きく広げてメローニ氏とハグをし、話題となった。

一方、韓国の李政権は、保守系の尹錫悦前政権が倒れた後に誕生した左派政権で、当初は日本側に警戒感が強かった。大統領就任以前は日本に関して強硬的な発言をしていたからだ。韓国のほうでも、靖国神社参拝をライフワークとする高市氏の首相就任には警戒感が強かった。

ところが、昨年10月に高市氏がアジア太平洋経済協力会議（APEC）主催国の韓国を訪問して李氏と初会談すると、意外にも日本の「右」の総理大臣と韓国の「左」の大統領が、互いに波長の合う首脳同士であることが判明した。

全国紙国際部記者はこう話す。

「李氏といえば、昨年10月のAPECで中国の習近平国家主席と会談した際、中国側から中国製のスマートフォンを贈り物としてもらい、習氏に『通信セキュリティーは大丈夫ですか』と冗談を飛ばしました。

初対面の習氏によくそんなことを言ったなと驚きましたが、習氏も『バックドア（不正アクセスの入り口）がないか確認してください』と冗談で返し、注目を集めました。外交当局の関係者たちも『習近平って冗談言うんだ』と意外な反応で、李氏は習氏から冗談を引き出した少々ぶっ飛んだ人物です。

高市氏とも初対面で意気投合した様子で、先日のドラムセッションもサプライズ演出の即興でしたが、李氏なら二つ返事でやるタイプでしょう」

日韓シャトル外交の「狙い」とは

政治スタンスが両極に離れた首脳同士が意気投合するのは意外に思えるが、国際社会では珍しいことではない。高市氏と会談したイタリアのメローニ氏も、もとは「極右」の出身だが、親しい関係を築いたのは米国のトランプ大統領が「ラディカル・レフト（急進左派）」と批判していたバイデン前政権だった。

高市氏は衆院解散を前に、自身と波長の合う首脳らを日本に招待し、外交面で見せ場をつくったといえる。もっとも、日本が直面している東アジアの情勢は厳しさを増しており、日本国内で与野党が政局にかまけている場合ではない。

日本政府関係者は、現下の状況と李氏来日で継続している日韓シャトル外交の狙いをこう説明する。

「日中関係悪化の長期化は避けられず、北朝鮮はミサイル能力を着実に向上させている。以前に比べて北朝鮮が日本海に弾道ミサイルを発射する頻度は落ちているが、それは北のミサイルがウクライナで実戦使用されていると考えられているからだ。

北にとって実戦使用以上の格好のテストはなく、ロシアのウクライナ侵略は中国の支援なくして継続不可能とされている。中国と北が完全に“あっち側”の世界にいく中で、せめて韓国だけでも日本の側に引き寄せておこうというのが今の流れだ。

李氏は日本に来る前に中国を訪問し習氏とも会談しているが、中国ベッタリというわけではなく、うまくバランスを取っているようだ」

2月8日の投開票が見込まれる衆院選では、骨太の外交・安全保障議論を期待したい。

