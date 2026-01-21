【中露が大警戒】トランプのベネズエラ攻撃で懸念され始めた「第三次世界大戦のエックスデー」

何でもありの世界に突入した

米国による南米ベネズエラのマドゥロ大統領の拘束は、2026年の年明けから国際社会に衝撃を与えた。「アブソリュート・リゾルブ（絶対的決意）」と名付けた作戦では、米国が戦闘機や無人機など計150機以上を投入。陸海空軍に加えて情報機関なども総動員し、わずか5時間で電撃作戦を終えた。

米軍の部隊が他国の首都で現職の大統領を拘束するという異例の軍事作戦は国際法違反との見方が大勢で、米国自らが国際秩序の瓦解を助長しているとの批判は根強い。こうした米国の行動はロシアによるウクライナ侵略を正当化しかねず、さらには「台湾統一」を悲願とする中国の台湾への軍事侵攻を誘発してしまう恐れもあるからだ。

マドゥロ氏拘束の実行を決断したトランプ大統領はニューヨーク・タイムズのインタビューで、ベネズエラへの電撃作戦が中国による台湾侵攻の前例にはならないとの認識を示し、「（台湾侵攻は）私が大統領の間はないだろう」と述べている。

とはいえ、米国が武力を使って他国の政権を崩壊させたことには変わりなく、多くの専門家や有識者が「今後の国際社会は『力こそが正義』の“何でもあり”な世界になってしまいかねない」と警鐘を鳴らしている。米国のベネズエラ攻撃は第三次世界大戦のトリガーとなってしまうのか。

各国の反応はさまざまだ。ウクライナ侵略を続けているロシアは米国のベネズエラ攻撃が「武力侵攻」に当たると指摘し、「深く憂慮され、非難に値する」との声明を出した。ロシアは反米だったマドゥロ政権と友好関係にあったため、同政権の崩壊はロシアにとって痛手との指摘もある。

中国もベネズエラ攻撃を受けて声明を出し、「米国が主権国家に武力を行使し、一国の大統領に手を出すという蛮行に深く驚き、強く非難する」と反発した。中国も反米のマドゥロ政権と緊密な関係を築いており、ベネズエラ産原油を大量に輸入している国でもある。

トランプが台湾を「見捨てる日」

「台湾有事」を巡る国会答弁で中国との関係が急速に悪化した日本はというと、日米同盟に影響が及ぶことを危惧し、ベネズエラ攻撃の直接的な評価は避けている。

一方、今回の軍事作戦を認めれば、「中国の台湾侵攻も容認する」という誤ったメッセージを送ることになりかねず、「日本は従来、法の支配などの基本的価値や原則を尊重してきた。引き続き情勢の安定化に向けた外交努力を進める」と奥歯に物がはさまったような言い方をしている。

日本国内では、米国のベネズエラ攻撃が台湾有事を誘発しかねないとの論調が目立つが、政府関係者はこうした風潮にくぎを刺す。

「確かに今回の米国の軍事作戦に国際法上の担保があるとは思えないが、言ってしまえばあれはただの『特殊作戦』であり、大部隊で地上侵攻したわけでもない。ベネズエラ攻撃が台湾有事に結びついて世界が無秩序になるかというと、もう少し冷静になる必要があるのではないか」

もっとも、中国が着々と軍事力を増強していく中で、日本が厳しい安全保障環境に置かれていることには変わりない。トランプ氏が残りの任期の中で重きを置いているのは米中関係であり、中国との間のディールを最優先にしているとみられている。

高市早苗首相の「台湾有事は存立危機事態になり得る」との発言で「存立危機事態」がクローズアップされたばかりだが、トランプ氏が有事に際して台湾を「見捨てる」可能性は常にささやかれており、そうなれば存立危機事態はおろか、これまでに日本が積み上げてきた米国との安全保障協力は水泡に帰す。

トランプ政権以降も、米国の内向き志向は変わらないと多くの専門家がみており、南北米大陸を中心とする「西半球」への重点シフトが進めば、米国のアジアへの関与は低下しかねない。高市氏は1月の通常国会冒頭で衆院を解散し、3月に初訪米を実現するスケジュールを描いているとされるが、次の訪米の重要性と注目度は高くなりそうだ。

