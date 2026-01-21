ブラトップが丸見え…ガウォン、アイドルらしからぬ“大胆衣装”にファン騒然！坂口健太郎との2SHOTも話題に

MEOVVのガウォンが、アイドルとは思えない大胆な衣装を着こなし、視線を集めた。

ガウォンは最近、MEOVVの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】MEOVVメンバーの透け“ランジェリー風衣装”

公開された写真は、イタリア・ミラノで行われた「PRADA（プラダ）」の2026秋冬メンズ・ファッションショーに出席した際に撮影されたものだ。

ガウォンは、鮮やかな赤のブラトップを大胆に着こなし、その上にグレーのカーディガンを重ねたスタイルを披露した。深めのVネックからのぞく肌見せが印象的で、ヘルシーさと色気が絶妙に共存している。

ボトムスには、黒のインナーが透けて見えるレース素材のロングスカートを合わせ、シルエットの美しさを際立たせた。透け感のある素材が、上品さを保ちながらも大胆なムードを演出し、ガウォンのクールな美貌と抜群のスタイルをより一層引き立てた。

（写真＝MEOVV公式Instagram）

投稿には、同ファッションショーに出席した日本の俳優・坂口健太郎との2ショットも公開され、注目を集めている。

投稿を見たファンからは、「美しすぎる…」「本当に綺麗」「アイドルとは思えない衣装」「スタイル神」などのコメントが寄せられている。

なお、ガウォンが所属するMEOVVは、昨年12月に放送された「アナザースカイ」（日本テレビ）にサプライズ登場。“めるる”こと生見愛瑠が「今1番好きなアーティスト」として紹介したことで話題を呼んだ。