【ばけばけ】多くの人が知らない、日本人が伝染病の「疫病神」にまで感謝を捧げていた「意外すぎる事実」

小泉八雲の妻・セツを主人公にしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。ギリシアで生まれ、いくつもの土地を経て、日本にたどり着いたハーン／八雲。その後に出会い、妻となったセツとの共同作業で、『怪談』をはじめとする、数々の名著を生み出すことになる。なぜ八雲は、日本人の暮らしや心を、日本人以上に深く見つめ、描き出すことができたのか――。

ドラマの放送に合わせて、民俗学者・畑中章宏が満を持して書き下ろした“小泉八雲入門の決定版”『小泉八雲 「見えない日本」を見た人』（光文社新書）より、一部を公開する。

八雲が出会った松江でのコレラ禍

熊本へ移る直前の1891年（明治24年）11月、八雲は松江でコレラの流行を体験している。

『知られぬ日本の面影』所収の「さようなら」によると、「中国の船によって日本へ持ち込まれたと見られるコレラが、市内のあちこちで猛威を振るい、師範学校もその例外ではなかった。発生してまもなく、何人かの生徒や教師が伝染病の犠牲になった」という。

この年の島根県におけるコレラの流行は、1882年、1886年、1895年の大流行に比べると感染者数は少なくてすんだようだが、八雲は「コレラの流行期に」で悲惨な状況を記した。

直近の病人は（今朝方〔けさがた〕のことだが）道をはさんだ向かいの家の瀬戸物屋の主人である。家の人が泣き騒いで止めようとしたが、主人は強制的に病院へ隔離された。コレラ患者を私宅で治療することは衛生法で禁止されている。それでも世間の人は、罰金を科されようが罰を受けようが、病人をこっそり家に匿（かくま）おうとする。なぜなら公立の避病院（ひびょういん）は入院患者であふれかえり、取り扱いもひどい上に、患者は親しい肉親からも完全に隔離されてしまうからである。しかし警察は抜かりがない。届出のない病人をたちまち見つけ出し、担架と人夫を連れて現場に急行する。その措置は厳しく見える。しかし衛生法は厳しくなければならぬ。（「コレラの流行期に」『心――日本の内面生活がこだまする暗示的諸編』平川祐弘訳、河出文庫、2024年）

疫病神、風の神、疱瘡の神に祈願を捧げる日本人

八雲は「神々の国の首都」でも松江のコレラ禍についてふれているが、日本の民間における疫神（えきじん）、疫病神（やくびょうがみ）信仰にまで関心を広げている。

日本の下層階級の間で崇拝されるのは、なにも神や仏だけではない。邪神（じゃしん）の類に対しても、ある特定の機会をとらえてそれ相応にご機嫌取りをしている。その甲斐あってか、取り返しのつかない大惨事に至らずに、一時的な災難で済んだような場合には、いつも彼らにお供えをして感謝の念を捧げたりするのである（つまりそれは、西インド諸島で台風によって二万二千人の命が奪われても、その季節が終わると感謝の祈りを捧げるのと同じように、非合理きわまりない習慣ではある）。このように日本では、悪疫（あくえき）の神である「疫病神」、風と風邪の神である「風の神」、天然痘の神である「疱瘡（ほうそう）の神」など、さまざまな悪霊に祈願を捧げるときがある。 （「神々の国の首都」『新編 日本の面影』池田雅之訳、角川ソフィア文庫、2000年）

疫病神をめぐる民間信仰について、日本の民俗学者たちももちろん興味をもった。しかし、日本の庶民のこうしたならわしや祈願について、実際のコレラ禍のなかで、八雲は早くに民俗学的な考察をしていたのである。

稲の害虫を退散させる行事「実盛（さねもり）送り」

疫病神とは異なるが、イネの害虫を除けるための民間行事にも、八雲は目を向けていた。

夏の夜などには、水田で虫を引き寄せるための火を焚（た）き、銅鑼（どら）を打ち、竹笛を吹きながら、「さねもりさん、さあどうぞ、こちらに来なされ」と歌いはやす。神主が虫除けのお払いをし、馬と騎手をかたどった藁人形を作って、それを燃やしたり、近くの川か堀に投げ入れたりする。この儀式を執り行うと、田んぼにはもう害虫が寄ってこないと信じられている。 （「日本の庭にて」『新編 日本の面影』池田雅之訳、角川ソフィア文庫、2000年）

「さねもり」は発育途上のイネに損害を与えるウンカやヨコバイのことである。「さねもり」という異称は、平安時代の武将・斎藤実盛（さねもり）の伝説からきたもので、イネの株につまずいて倒れたために討ちとられた実盛は、米を食いあらす虫になったという。

そこで実盛の霊を供養し、害虫を退散させる虫送りの行事、「実盛送り」がおこなわれてきた。「虫送り」の名で全国各地に見られるが、「実盛送り」と呼んでおこなうのは西日本に多い。

いずれにしても、八雲はこのような小さな民間行事にまで関心を払い、文字にとどめたのである。

