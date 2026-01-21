愛子さまはヨーロッパへ、佳子さまは南米へ……皇室内の「外遊先担当」が違う、胸がザワつく事情

皇室の「海外訪問」事情

'25年6月にブラジルを訪問した佳子さま（31歳）だが、早くも今年の海外訪問先が取り沙汰されているという。

「候補に挙がっているのが、今年で日本人移住90周年を迎える南米のパラグアイです。昨年訪れたブラジルの南西側にある、人口700万人ほどの国です」（皇室担当記者）

パラグアイまでは最低でも30時間かかるため、若い皇族でなければ体力的に難しい。そうなると候補は佳子さまか愛子さま（24歳）に限られるが、愛子さまの訪問先はすでに「ほぼ内定」しているという。

「昨年11月のラオス訪問で立派なお姿を見せたので、今年は満を持してオランダを訪問されると思われます。天皇ご一家とオランダ王室は家族ぐるみで親交が深く、'06年には雅子さまの静養のため、同国に2週間も滞在しました。

昨年5月には日蘭交流425周年を記念してアレキサンダー国王が来日しましたが、その際に国王自ら、愛子さまをオランダに招待していてもおかしくありません。次期オランダ国王のアマリア王女は、愛子さまより2歳年下で、仲睦まじい「幼なじみ」でもありますから」（同前）

姉の眞子さまに倣って

となると必然的に、パラグアイを訪問するのは佳子さまになる。'23年のペルー、昨年のブラジルに続き、南米を公式訪問するのは3回目だ。

「結婚して皇室を出るまでは、姉の小室眞子さんが主に遠方の国々を訪れていました。実際、'16年の移住80周年の際も、眞子さんがパラグアイを訪れています。今回もその前例があったからこそ、妹の佳子さまにお鉢が回ってくるのかもしれません」（同前）

皇室内の「南米担当」として、遠方の国々ばかり訪れる佳子さま。まだ30代とはいえ、負担は大きいだろう。

「週刊現代」2026年2月2日号より

