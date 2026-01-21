スマホで「脳の衰え」を防ぐ…シニアから始める「LINEグループ」のうまい使い方

「人の名前がパっと思い出せない」

「社会とのつながりが減っている」

シニア世代の中には、こうした不安を覚えている人もいるでしょう。

こうした「脳の衰え」や孤独への懸念に対して、スマートフォンを「脳を鍛える最強の武器」に変えるべきだと提唱するのが、認知症専門医の内田直樹さんです。

内田さんは、スマホを単なる暇つぶしの道具から、脳の粘り強さを高める「支援ネットワーク」の装置へとハックすることが重要だと言います。内田さんの著書『脳にいいスマホ』（サンマーク出版）より、一部抜粋・再構成してお届けします。

「つながり」強化の味方に!!

多くの人が利用しているSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）というと、LINEが挙げられると思います。スマホさえあれば無料でメッセージのやり取りや写真の送信、音声・ビデオ通話などができ、家族や友人と親交を深めるのに役立ちます。

文字入力が苦手でも、スタンプや音声メッセージを使えば気軽に気持ちを伝えられます。基本的な連絡はすべてLINEという方も少なくないかもしれません。

LINEには、複数人で会話できる「グループトーク」や、日程調整に便利な「投票」機能、思い出をまとめられる「アルバム」など、つながりとコミュニケーションを深める工夫がたくさんあります。

私がいいな、と思った、Cさん（65歳）の例をご紹介しましょう。

【聞き役から集会の講師役に。「刺激」を運んだスマホ】

Cさんは数年前に夫を亡くし、一人暮らしをしています。日々の生活は落ち着いていたものの、コロナ禍で外出や人との交流が減り、「話し相手が少なくなった」と感じていました。

そんなとき、娘さんから「お母さんもLINEを使えば？ 同年代の人もみんな使ってるよ」と勧められました。

LINEは聞いたことがあるものの、使ったことはなかったので、少々不安でしたが、娘さんがスマホにLINEアプリを入れ、使い方を丁寧に教えてくれました。

最初は娘さんやお孫さんとのやり取りから始め、徐々に写真付きのメッセージや、かわいいスタンプを送るのが楽しくなってきました。スマホを開いて、新しいメッセージが届いていると、「娘たちとつながっている」という安心感がありました。

ある日、町内会の友人から「LINEのグループに入らない？」と誘われました。そのグループは近所の同世代の女性たちが集まり、趣味や健康、地元の情報を共有している場でした。

参加してみると、毎日のように近況が書き込まれ、庭で咲いた花の写真や、スーパーの特売情報、昔の思い出話などが飛び交っていました。

“聞き役”から一転

Cさんはしばらく読むだけの“聞き役”でしたが、あるとき自分で作った漬物の写真を投稿してみました。すると、「おいしそう！」「レシピを教えて！」とたくさんの反応があり、それから会話が広がりました。

LINEの「アルバム」機能を使って、漬物づくりの写真をまとめて公開すると、グループのあるメンバーが「今度集まって一緒に作りたい。先生になって！」と提案してくれました。

早速、「投票」機能を使って日程を決め、集まって漬物づくりをすることになりました。コロナ禍以降、町内会の行事は縮小傾向で、このような集まりは本当に久しぶりです。当日は笑い声が絶えず、気づけば新しい友人も増えていました。Cさんは「LINEがなかったら、こんなに気軽に集まることもなかったと思う」と感じたそうです。

それ以来、季節のイベントや健康体操のお知らせ、ちょっとした悩み相談まで、グループトークは生活の一部になりました。

CさんはすっかりLINE操作に慣れ、遠く離れた友人ともビデオ通話で顔を見ながら話せるため、距離を感じずに交流できています。外出しない日も、LINEを開けば誰かとつながっている安心感があり、孤独感が薄れたそうです。

LINEをきっかけにCさんの認知予備能（脳を多面的に使うことで鍛えることができる「余力」のこと）はメキメキ鍛えられたと思います。

とくに家族間のやり取りから、町内会の婦人グループへと交流の場が広がったことがよかったですね。井戸端会議のようなことをオンラインでやるのは、気軽で続けやすいのではないでしょうか。脳にいい刺激がたくさんあって、レシピなどの「教え合い」もあるので知的活動の場、とも言えますね。

グループへの連絡を上手に使う

不特定多数からの「承認（いいね！）」を求めるのは、「承認依存」につながりやすいですが、一方で、家族や親しい友人という「特定少数」との質の高い励まし合いは、「支援ネットワーク」になりえます。

たとえば、家族で「LINEグループ」をつくっておき、

・朝：「おはよう！ 今日は散歩に行ってきます」

・昼：「今日の昼ごはん（写真）。野菜たっぷりにしてみた」

・夜：「今日は8000歩達成！（歩数計のスクリーンショット）」

こうした日常の小さな報告を共有すると、家族から「いいね！」や「頑張ってるね」というメッセージが返ってきます。この反応は、「見てくれている人がいる」という安心感や「一緒に頑張る人がいる」という連帯感をあたえてくれます。

「誰と」「何を」を自分で決め、日々共有する。それは、主体的に「支援ネットワーク」を築いていると言えます。

