【転職】「研修」が「充実」は嘘ばかり…急増する、蜃気楼求人「ハズレ企業」を見抜くポイントとは…専門家が解説

東京商工リサーチの統計によると、人材不足を原因とする倒産は2025年に397件と、過去最多を記録しました。採用環境は一段と厳しさを増し、大企業ですら人材確保に苦戦するなか、中堅・中小企業の採用難はより深刻な状況に陥っています。

企業にとって「人材の確保」は、いまや喫緊の経営課題です。しかしその一方で、曖昧な表現や“釣り”とも受け取られかねない求人票で、求職者を引き寄せようとする企業が存在するのも事実です。

求職者にとって求人票は、企業の実態を知るための重要な手がかりです。ところが、人材の奪い合いが激化するなかで、その情報が過度に誇張され「魅力的な企業」に見せかけるケースも少なくありません。結果として、入社後に「話が違う」と感じてトラブルに発展したり、心身の不調をきたしたり、退職に追い込まれる人も多く見受けられます。

さらに懸念されるのは、こうした状況が常態化することで、企業への定着率が低下し、本来職場で身につくはずの倫理観やスキルを十分に得られないまま、転職を繰り返す求職者が増えていく可能性です。

その場合、転職市場全体の価値が損なわれ、企業側は「求める人材がいない」、求職者側は「求める企業が見つからない」というミスマッチが拡大してしまう恐れもあります。

では、求職者はこうした「企業側の表現」をどのようにして見抜けばよいのでしょうか。本記事では、「人材定着マイスター」として「人と組織の最適解」を目指し、ミスマッチ防止に取り組む川野智己氏が、その具体的な方法を解説します。

曖昧語にかかり「ハズレ企業」に転職した

「この会社、やけに“魅力的”に見えるな……」転職を決意し、求人サイトを眺めていた丸尾裕太（仮名：38歳）さんは、その内容にふと違和感を覚えました。

「裁量を持って活躍できます」

「風通しの良い組織です」

「研修制度が充実しています」

「無理のない範囲で残業あり」

「頑張った分だけ稼げます」

「未経験者歓迎。誰でも出来る簡単な仕事です」

求人票に並んでいたのは、こういった聞こえのいい言葉ばかりだったからです。ですがその違和感を放置したまま転職活動を続け、希望にあった企業の内定を得て転職活動は終了しました。

前職では保守運用のエンジニアとして業務を行ってきた丸尾さんは、将来を見据えて、開発エンジニアとして自身の専門性を高めることを希望していました。ただし、エンジニアとして開発分野は未経験だったので、社内教育の体制が整っていることを第一優先に転職を進めたそうです。

しかし入社して3ヵ月がたったころ、丸尾さんが転職中に抱いた違和感が“悪い予兆”だったことを知ることになります。

求人票では「研修制度が充実しています」を書かれてありましたが、実際は、 OJTという名の場当たり的な内容で、専門分野に特化した研修ではなかったからです。

また「裁量を持って活躍」、「風通しの良い組織」というのも、業務量に対して人数が少ないため、単に同僚や先輩と行動を共にしている時間が長いだけというにすぎず、会話の中身も会社への不満などで蔓延していました。残業も「無理のない範囲」のはずが、月の上限である45時間は超えないものの、常態化していました。

これに疑問を感じた丸尾さんは改善を求めましたが、会社は「求人票に書いてあることが、嘘だというなら証明してください」というのが答えでした。

これを聞き愕然とした丸尾さんでしたが、その瞬間に退職を決意し、同時に、求人票の読み方を知らないことこそが「転職の最大の落とし穴」だと悟りました。振り返ってみると、読み進めるほどに採用企業の“真の姿”が見えなくなるのです。

求職者が転職砂漠で遭難する「蜃気楼求人」

採用企業は、法令を大きく逸脱するような虚偽記載は当然できません。しかしながら魅力に乏しい職場や、高い年収を提示できない企業ほど、求職者の応募を得るために“巧妙な言い換え”を駆使します。

企業も人と同じで、“自分の弱点”には触れられたくありません。「残業が多い」、「研修がほとんどない」、「評価制度が曖昧」、「賃金が低い」などの労働者にとってのデメリットを正直に書くと、当然求職者は離れます。同時に、自分たちが“求人者から見ても魅力のない会社”だと認めることにもつながります。その不協和（葛藤）を避けるために曖昧な表現が選ばれるのです。

これには、ヒトの心理学的な背景があるといわれています。たとえば、恒常的な残業があり、月によっては45時間の残業が発生するにもかかわらず、 「残業はありますが、無理のない範囲です」と告知している求職票があったとします。それを読んだ求職者は、「月20時間くらいだろう」と、自分に都合よく解釈してしまう場合です。

一方で、労働環境やその条件を具体的に記述するほど、企業側のリスクも大きくなります。たとえば、「残業は月20時間です」と記載したにもかかわらず、月25時間の残業が発生してしまえば、従業員からは「話が違う」と言われてしまいます。

そこで、「無理のない範囲で」、「状況に応じて」、「（削減への）環境づくりに取り組んでいます」などといった、“安全地帯ワード”が重宝されます。曖昧にしておけばのちに争いになっても、「あなたが勝手に20時間程度だと解釈した。我が社は具体的に明言していない」と、いくらでも言い逃れができるからです。

採用以外の場面でも、「ご縁がありましたら」、「効果には個人差があります」、「貴重なご意見として承ります」、「今のところ漏洩の事実は確認できていません」、「前向きに検討いたします」など、相手に期待感や安心感を与えその場を納めるために、曖昧な表現が用いられます。

求人票の曖昧語は、一見前向きな言葉です。しかし多くの場合、「魅力がない部分」をぼかすために使われています。以下に代表的な例をまとめてみました。

【よく使われる曖昧語の例】

「裁量があります」 → 実態は丸投げや放置

「風通しが良い」 → むしろ意見が通らない企業で多用

「若手が活躍」 → 離職率が高く若手しか残っていない場合も

「研修制度が充実」 → eラーニング視聴の“ほったらかし制度“

「働きやすい環境づくりに取り組み中」 → 実態はまだ何もない

「年収○○万円も稼いでいる社員がいる」→例外的な存在。平均額は遙かに低い

「非営業の簡単なサポート業務」→実態は、朝から晩までのクレーム対応業務

「若手を積極的に登用」→単に離職率が高いだけ

これら誇張された表現の求人票を筆者は 「蜃気楼求人」 と呼んでいます。

砂漠では、乾いた心理状態が“オアシスの幻”を見せます。求人票も同じで、企業は求職者が最も欲しがる項目に、甘い言葉を置くのです。曖昧語は、求人票では「賃金」「社風」「労働時間」など、求職者が注目する項目に多く潜んでいます。求職者の応募を促すことができるからです。

企業の真意を見抜く3つのポイント

これらの曖昧語から企業の真意を読み取るには、3つのポイントを意識するだけで簡単に見抜けます。

（1）具体的な数字がないもの

「残業月平均〇〇時間」や「研修〇日」のように、具体的な数字がない場合は、実態を隠したい意図があると考えられます。実例がなければ具体的な数字も書けませんので要注意です。

（2）主語がない言葉

一見聞こえのよい言葉でも、主語を入れてみると、意外と曖昧さに気づけます。

「風通しが良い」→誰がそう評価した？

「声を反映」→どの仕組みで？

など、主語を入れて具体的に考えてみましょう。

（3）未来形に要注意

「×○に取り組んでいます」という言葉は、イコール「今はできていない」です。書いているだけで実際は何もやっていない、動いていない可能性すらありますのでこちらも注意が必要です。

同様の「3つの曖昧表現」が、面接時にも見受けられた場合は、例として挙げる以下のような質問をしてみましょう。面接担当者の回答が詰まる場合、求人票の曖昧さは“意図的”である可能性が高いといえます。

「直近の具体例を教えてください」

「数字でいうとどれくらいですか」

「導入済みですか？ それとも今後の予定ですか」

「社員の声を聞くES調査の導入時期はいつでしょうか」

「入社後一週間の研修計画を具体的に教えてください」

「人事評価の公平性を担保する為の仕組みを教えてください」

「育休後に復帰され、その後昇進された方の事例を聞かせてください」

曖昧語を見抜けると、人生全般で役に立つ

曖昧語を識別する力は、採用だけでなく、ビジネス全般・対人関係でも大きく役立ちます。

（1）上司の指示が曖昧なとき

「しっかりお願い」と言われたら、「しっかりとは、何をどのレベルで？」と確認できれば後々のトラブルが防げます。

（2）契約時の「柔軟に対応します」に騙されなくなる

締結後に「契約外なので出来ない」と拒否される可能性を事前に防止できます。

（3）“やるやる詐欺”にも対応できる

相手の「そのうち」「検討中」「貴重なご意見として承る」「今後改善予定」をそのまま信じず、企業の実行可能性を見極めることができます。

（4）SNSや広告、営業・販促の“ポジティブすぎる勧誘”の真偽も読める

成功者インタビュー、投資広告、自己啓発講座などの、真偽の判断に使えます。

求人票は“真実の書類”ではなく、企業が自分を良く見せるための「自己紹介文」にすぎません。曖昧語に惑わされない力は、キャリア形成にとって“最大の武器”になります。

求人票が示すのは表面だけです。その裏にある“沈黙の情報”を読み取る必要があり、「見える情報」より、「見えない情報」を読み解くほうが遙かに重要です。曖昧語を読み解くことで、あなたのキャリアは確実に守られるます。

