21Æü¸á¸å¡Á22Æü¤ÏÀã¤Î¥Ô¡¼¥¯¡¡¶áµ¦¤ÏJPCZ¤ÇÀÑÀãµÞÁý¤Î¤ª¤½¤ì¡¡¸òÄÌ¾ã³²¤Ë·Ù²ü
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢21Æü(¿å)¤Î¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤ËÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢22Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©¤ÈµþÅÔÉÜ¤Ç¤ÏÂçÀã·ÙÊó¤ÎÈ¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢ÉáÃÊ¤ÏÀã¤¬¾¯¤Ê¤¤¶áµ¦ÃæÉô¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤«¤«¤êÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤ä¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¸òÄÌ¾ã³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
21Æü(¿å)¤Î¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤ËÀã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë¡¡Ãë´Ö¤â¶Ë´¨
21Æü(¿å)¤ÎÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ç¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¾å¶õ¤Ë¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÉô¤Ç¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤â»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç6¡î¤«¤é7¡î¤¯¤é¤¤¡¢ËÌÉô¤Ï2¡î¤«¤é3¡î¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¹¤¯10¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤µ¨ÀáÉ÷¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Ãë´Ö¤Ç¤â¿Ì¤¨¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢º£Ìë°Ê¹ß¤ÏÀã±À¤òÈ¯Ã£¤µ¤»¤ë¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤Ã¤ÆÀã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤¬Äã¤¤Ìë´Ö¤ËÀã¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÀÑÀã¤äÅà·ë¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ë¤è¤ëÀãÆ»Áö¹Ô¤ÏÎ©¤Á±ýÀ¸¤ä¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÄÌ¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
22Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¦µþÅÔÉÜ¤ÏÂçÀã·ÙÊó¤Î²ÄÇ½À[¹â]
º£²ó¤Î´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï22Æü(ÌÚ)¤Ï1²óÌÜ¤ÎÀã¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤ÈÀ¾¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¼ýÂ«¤¹¤ëJPCZ(ÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ)¤¬¶áµ¦ÃÏÊý¤ò»Ø¸þ¤·¡¢È¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ËÌÉô¤Ç¤Ï¹ÈÏ°Ï¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢ÃæÉô¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å24»þ´Ö¤´¤È¤Ë¹ß¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÀã¤ÎÎÌ¤Ç¤¹¡£(¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤½ê)
¡¦21Æü(¿å)6»þ¡Á22Æü(ÌÚ)6»þ
¶áµ¦ËÌÉô¡¡»³ÃÏ:70¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ:40¥»¥ó¥Á
¶áµ¦ÃæÉô¡¡»³ÃÏ:70¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ:20¥»¥ó¥Á
¶áµ¦ÆîÉô¡¡»³ÃÏ:10¥»¥ó¥Á
¡¦22Æü(ÌÚ)6»þ¡Á23Æü(¶â)6»þ
¶áµ¦ËÌÉô¡¡»³ÃÏ:70¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ:70¥»¥ó¥Á
¶áµ¦ÃæÉô¡¡»³ÃÏ:70¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ:30¥»¥ó¥Á
¶áµ¦ÆîÉô¡¡»³ÃÏ: 3¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ: 1¥»¥ó¥Á
¤Ê¤ª¡¢21Æü(¿å)¤ÎÌë¤«¤é22Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©(ËÌÉô¤ÈÆîÉô)¤ÈµþÅÔÉÜ(ËÌÉô¤ÈÆîÉô)¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀã·ÙÊó¤ÎÈ¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
23Æü(¶â)¤ÏÉ÷¤¬À¾É÷¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Àã¤ÎÃæ¿´¤ÏËÌÎ¦¤Ø°Ü¤ê¡¢¶áµ¦¤Ç¤ÏÀã¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÏËÌÉô¤ÎÆüËÜ³¤¤Ë¶á¤¤ÃÏ°è¤ä¼¢²ì¸©¤Î¸ÐËÌ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£24Æü(ÅÚ)¤ÏÀ¾É÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢µª°Ë»³ÃÏ¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢25Æü(Æü)¤ÏºÆ¤ÓÈ¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤ÎÂÓ(JPCZ)¤¬Æî²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢2²óÌÜ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÏ¢¤Î´¨ÇÈ¤ÏÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜÎóÅç¤ËµïºÂ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¤µ¤é¤Ë±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÌÌ¤Î´Ö¤Ï¸·¤·¤¤´¨¤µ¤âÂ³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¨ÇÈ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ÈÂÐºö¤Ï?
¶¯¤¤´¨ÇÈ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÀã¤äÄã²¹¡¢¤Õ¤Ö¤¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¨ÇÈ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹ÓÅ·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ ÂçÀã¤ä¶¯É÷¤Ë¤è¤ëÈô¹Ôµ¡¤Î·ç¹Ò¡¢ÅÅ¼Ö¡¦¥Ð¥¹¤Î±¿µÙ¡¢Æ»Ï©¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ê¤É¤Î¸òÄÌÌÖ¤ÎÍð¤ì¤ä¥Þ¥Ò¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â³°½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸òÄÌ¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±ª²ó¥ë¡¼¥È¤Î¸¡Æ¤¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢ ÂçÀã¤Ë¤è¤ë¼Ö¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ËÉ´¨¥°¥Ã¥º¤äÈó¾ï¿©¡¢°ûÎÁ¿å¡¢¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¸£°ú¥í¡¼¥×¡¢¥¹¥³¥Ã¥×¡¢Ä¹·¤¤Ê¤É¤ò·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ »ë³¦ÉÔÎÉ¤äÆ»Ï©¤ÎÀÑÀã¡¦Åà·ë¤Ë¤è¤ë¼Ö¤Î»ö¸Î¤äÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÅ¾ÅÝ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³°½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ Äã²¹¤Ë¤è¤ë¿åÆ»´É¤ÎÅà·ë¡¢ÇËÂ»¡¢ÃÇ¿å¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²°³°¤Î¿åÆ»´É¤Ë¥¿¥ª¥ë¤äÊÝ²¹ºà¤ÇÊÝ²¹¤¹¤ë¡¢¼Ø¸ý¤«¤é¾¯ÎÌ¤Î¿å¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡¢¿åÆ»´É¤«¤é¿å¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ëü¤¬°ì¤ÎÃÇ¿å¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢°ûÎÁ¿å¤äÀ¸³èÍÑ¿å¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¥ ¶¯É÷¤äÃåÀã¤Ë¤è¤ëÄäÅÅ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¨¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅµ¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥«¥»¥Ã¥È¥¬¥¹¥¹¥È¡¼¥Ö¤äÅôÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥«¥¤¥í¤äÌÓÉÛ¡¢¿²ÂÞ¤Ê¤É¤ÎËÉ´¨¥°¥Ã¥º¤â¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¾ÈÌÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²ûÃæÅÅÅô¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¦ ¶¯É÷¤äÀÑÀã¡¦ÃåÀã¤Ë¤è¤ëÅÝÌÚ¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤ä¼Ö¸Ë¤ÎÅÝ²õ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀãÆ»±¿Å¾¡¡Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤Î°Â¿´¥°¥Ã¥º
ÀãÆ»±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤Ê¤ÉËü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡ËÉ´¨Ãå¤ä¥«¥¤¥í¡¢ÌÓÉÛ¤Ê¤ÉÃÈ¤ò¤È¤ë¤â¤Î
ÃÈË¼¤¬¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤ÎÄã²¼¤ËÈ÷¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢°ûÎÁ¿å¤äÈó¾ï¿©¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢´Ê°×¥È¥¤¥ì¡¢²ûÃæÅÅÅô
Ä¹»þ´Ö¡¢¼ÖÆâ¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤äÌë´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÁÛÄê¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢ ¸£°ú¥í¡¼¥×¡¢¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾å¤¬¤ê¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¤äÈ¯¿ÊÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÃ¦½Ð¤ËÌòÎ©¤Ä¸£°ú¥í¡¼¥×¤â¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ½è¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÀÑÀã¤Ë¤âÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤ÈÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤·³¼ê¡¢¥´¥à¼êÂÞ¡¢Ä¹·¤¡¢¥¹¥³¥Ã¥×
½üÀã¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬Àã¤ËËä¤Þ¤ë¤ÈÇÓµ¤¥¬¥¹¤¬¼ÖÆâ¤ËµÕÎ®¤·¡¢°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤òµ¯¤³¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀãÆ»¤ò±¿Å¾¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¥°¥Ã¥º¤ò¥¯¥ë¥Þ¤ËÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤ËÇ³ÎÁ¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢µ¤¾Ý¾ðÊó¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÂçÀã¤äÌÔ¿áÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³°½Ð¤ÎÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
