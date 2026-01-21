【赤字2兆円超えでChatGPTついに「広告」解禁へ】禁断の果実か、救世主か…広告嫌いだったアルトマンCEOを襲う生成AIとパーソナライズ広告が招く「新たな社会悪」の懸念

巨額の赤字に悩まされるOpenAIがついに広告事業に乗り出す事を決意した。今から数週間以内に、まずは米国から無料版ChatGPTと（月額8ドルの廉価版）「ChatGPT Go」の双方で広告のテストを開始するという。

広告をやらない手はない

以前から、OpenAIが主力商品のChatGPTに広告を載せることは「時間の問題」と見られていた。同社は昨年約130億ドル（約2兆円）の売上を記録する一方で、莫大なクラウド利用料や設備投資など出費が嵩んで、差し引き約90億ドル（約1兆4000億円）の赤字を計上したと一部メディアで報じられている。

今年は赤字額が推定で約140億ドル（2兆円以上）とさらに膨らむ上、今後8年間で実に1兆4000億ドル（210兆円以上）を投じて最大消費電力30ギガ・ワットのデータセンターを建設する計画があるなど、桁外れの出費に歯止めのかかる気配がない。

一方、世界市場におけるChatGPTの利用者数は現在8億人程度と見られている。これについてOpenAIのサム・アルトマンCEOは「世界人口（約80億人）の10パーセントまで達した」と鼻高々だが、その8億人のうちChatGPT ProやPlus、Businessなど有料版の占める比率は概ね5パーセント前後、つまり4000万〜5000万人程度（推定値）に止まっている。

残りの95パーセント、つまり7億5000万人以上は無料版ChatGPTのユーザーだ。OpenAIが（前出の）莫大な赤字を解消するには、この巨大市場に向けて広告事業を展開するのはむしろ当然と言えるかもしれない。

著名なIT創業者は誰もが最初「広告はやらない」

その一方で、アルトマンCEOの広告嫌いはIT業界関係者の間でよく知られている。昨年、ハーバード大学における講演で、同氏は「私は広告が大嫌いです（I hate ads）。特に（ChatGPTのような）AIと広告を組み合わせることには独特の不気味さを感じます」とまで言っている。

こうした広告嫌いの傾向は実はアルトマン氏に限ったことではない。1998年に設立されたグーグルの共同創業者、ラリー・ページとセルゲイ・ブリンの両氏も当初「広告は検索エンジンの有用性を損なう。広告収入に依存する企業は本質的に広告主の側に偏り、利用者のニーズから離れてしまう」として、グーグル検索に広告を載せることには気乗り薄だった。

また、2004年に設立されたフェイスブック（現メタ）の共同創業者（の一人）、マーク・ザッカーバーグ氏（現CEO）も当初は次のように語っていた。

「初心（うぶ）に見られることを承知で言いますが、我々（フェイスブック）は人と人とのつながりを作り出すことで社会を良くしたいと思っています（広告はそうした我々の理想主義に反するものです）。未来は分かりませんが、当面は（フェイスブックが）広告を売ることはないでしょう」

結局は「どうやって金を儲けるか？」が最重要

が、今では誰もが知っているように、グーグルもフェイスブックも結局は（財務上の必要性から）自らのサービスに広告を導入せざるを得なくなった。そこでグーグルが編み出した「検索連動広告」やフェイスブックが開発した「ターゲティング広告（personalized ads）」などは、その基礎となるアイディアは元々他社が発案したものだ。

しかし、それらのアイディアをもとに効果的な広告技術として完成させたのは、グーグルやフェイスブックの功績と言えるだろう。特に両社を渡り歩いて各々の広告事業を指揮した、シェリル・サンドバーグ氏の貢献が大きいと見られている。

今では「検索エンジン」や「ソーシャル・メディア（SNS)」などITサービス自体よりも、むしろ「検索連動広告」や「ターゲティング広告」という画期的なビジネス・モデル（収益手段）の方が、グーグルやフェイスブックによる「本当の傑作」だったのではないか、とさえ考えてしまう。

いずれの広告形態もインターネット・ビジネスとは殊の外（ことのほか）相性が良く、それら強力な広告事業によって両社は天文学的な収益を稼ぎ出すようになった。

フェイクニュース、陰謀論、自殺願望、投資詐欺…ネット広告が生み出した悪

これらのインターネット広告は巨大IT企業に空前の経済的成功をもたらす一方で、社会的な「悪」も生み出した。

インターネット上で人々に怒りや恐怖を煽るコンテンツほど、これらサイトへのユーザー滞在率、ひいては掲載広告へのクリック率が上昇することから、レコメンドのアルゴリズムはそれら悪質なコンテンツを優先的に拡散するようになった。

特に2016年の米大統領選挙では、フェイク・ニュース（偽情報）や陰謀論がインターネット上に広まり、それが有権者の投票行動に少なからぬ影響を及ぼしたと見られている。

またインターネット広告では、消費者の不安や劣等感を刺激すると商品の購買効果が高い事も判明した。

このため（フェイスブック傘下の）インスタグラムは主に十代少女らに向けて、その体形・容姿を殊更（ことさら）に意識させる美形モデルの写真などを優先的に拡散したとされる。そこに「ダイエット商品」「美容整形」「やせ薬（サプリ）」などのターゲティング広告を掲載すると、これらの商品がよく売れたからだ。

が、一方でこれら一連のコンテンツや広告などが十代ユーザーの自殺・自傷行為に何らかの影響を及ぼしているという調査結果が何件も報告された。

やがて2021年には「インスタグラムが10代女性の自己イメージを傷つけている」とする内部調査データを承知の上で、フェイスブックがインスタグラムのサービスを継続していたとする内部告発が為された。その後、ザッカーバーグCEOが連邦議会の公聴会に召喚される事態へと発展した。

さらに（日本も含め世界的に）著名人の名前や写真を無断で使用した「投資詐欺」広告がフェイスブックに多数掲載された。それらが長期間にわたって放置されたことから、自分の全財産を奪われたり、持ち家の売却に追い込まれたりするなど、深刻な金銭的被害を受けるユーザーが続出した。

生成AIの広告でも深刻な被害が起きるのか

ここからは推測の域を出ないが、恐らく巨大IT企業の創業者らは、もしもインターネット広告を始めれば、いずれは上記のような破壊的ダメージを社会にもたらすことを薄々感づいていたのではなかろうか。だから当初は広告事業に反対したり、消極的な姿勢を見せていたのかもしれない。

特にOpenAIのアルトマンCEOの場合、過去にグーグルやフェイスブックなどインターネット広告の歴史を自分の目で見てきた。仮にChatGPTのような生成AIサービスに広告を載せれば、過去の検索エンジンやSNSと同様の深刻な被害、あるいはそれ以上に悪いことが起きるのではないか、という懸念を抱いたとしても不思議はない。

それでも結局、OpenAIは広告事業に乗り出さざるを得なくなった。が、アルトマンCEOをはじめ同社関係者は過去のインターネット広告による被害を知っているだけに「それと同じ過ちは繰り返すまい」とする姿勢も見せている。

ChatGPTの広告開始を発表する公式ブログの中で、OpenAIは「パーソナライズは無効にでき、広告に使用されるデータはいつでも削除できます」あるいは「ChatGPT の利用時間を長くすることを目的とした最適化は行いません」などの被害予防策を明らかにしている。

「神（ないし悪魔）は細部に宿る」と言われるが、今後数週間以内に始まる初期のテスト段階で、OpenAIが実際にどのような方式のインターネット広告を打ち出してくるのか、大いに興味が湧くところだ。

