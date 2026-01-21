「GDPの数字」だけを追いかける日本人が、知らないうちに失っている「本当の豊かさ」…「お金があれば何でも解決できる」という大きな間違い

GDPが増えればほんとうに幸せになれるのか？

通常の経済学では「必要」というタームは出てこない

本書における「必要」とは、「はじめに」で述べたように、社会的な吟味を経たもの、つまり「一市民としてのあなたの立場を考えれば、同じく一市民であるわれわれとして、その必要は妥当なものだ」と言えるようなものである。非生産貢献者は所得によって衣食住の物資を購入できない。そのときそれが「必要」であることは、社会から当然認められるだろう。もちろん物資を得るだけでなく、社会のなかで尊重されるような関係を求めることも、「必要」に入る。

生産貢献者で、所得を稼ぐ人であっても、所得の安定を求めたり、医療や年金の保障を求めたり、あるいは公正な評価を求めたりするだろう。これも一市民の要求として妥当であり、「必要」だろう。社会の立場から（＝一市民の立場から）それは満たされるべき、応えられるべきものだと言える。

こうした社会からの吟味という観点は、通常の経済学のなかにはない。通常の経済学──現在大学などで学ぶ教科書的な経済学──に出てくるのは、「欲求」「選好」「選択」である。各個人が一般的な意味で欲求を持ち、それが選択肢の順序づけ（選好）として整理され、予算制約のなかで最善の選択肢を選ぶ。これが通常の経済学に登場するプレイヤーの行動である。

欲求の強さは貨幣の支払意思額の大きさで測られ、それが多く満たされる方がよいとされる。お金持ちの下らない欲求に多くの支払意思額が充てられ、貧しい人の切実な欲求に少ない支払意思額しか充てられないという問題は当然ある。

アルフレッド・マーシャルのような良心的な経済学者は（後に見るように）金銭的価値と満足が対応しない面を考慮した。けれども、それはあくまで例外であり、通常の経済学では、この支払意思額はじつは切実な「必要」の結果なのではとか、この支払意思額は額としては大きいけれどじつは下らない消費なのでは、とかは考えない。それは考えずに、金銭的評価と実現すべき価値がほぼ対応しているとみなして、金銭的価値の力学として市場現象を捉える。

都留重人の制度派経済学

通常の経済学には「必要」──社会的吟味を経た満たされるべき何か──は登場しない。一方、通常の経済学とは外れた、いわば異端派の経済学は、お金であらわされた価値に疑問を投げかけている。

都留重人（一九一二〜二〇〇六年）の制度派経済学を取り上げよう。都留は、一九三〇年代にヨゼフ・アロイス・シュンペーター（Joseph A. Schumpeter, 一八八三〜一九五〇年）がいたアメリカ・ハーバード大学で学んだ。優れた教授陣と、後に名をなす多くの学生たちがいた、いわゆるハーバードの黄金時代である。

都留は、マルクス経済学の素養を持ちつつ、主流派の経済学の手法も身につけ、両者の橋渡しができた。第二次大戦が起こると日本に帰国し、戦時中は外務省、戦後は経済安定本部に勤め、戦後最初の『経済白書』（一九四七年）の執筆に携わった。その後、一九四八年から東京商科大学（後の一橋大学）の経済研究所教授となる。

主流派経済学とマルクス経済学の双方に通暁していた都留は、経済学を多彩な道具箱として駆使し、公害問題をはじめ、多くの時事的な課題に積極的に発言した。都留の発言にはつねに一本筋が通っており、それが制度派経済学のものの見方である。

素材的価値という視点

『制度派経済学の再検討』（一九九三年）において、都留自身がその考え方を整理しているので、それを紹介しよう(1)。都留は、金銭であらわされた価値というのは、その時の体制の刻印を受けている、と考える。何にどのような金銭的な価値を付与するかは、どのような経済体制をとるかによって異なってくるということだ。一方、どのような経済体制であろうと、歴史貫通的に価値があるものもある。例えば、この食べ物は生命を維持する役に立つとか、きれいで澄んだ空気を朝に大きく吸い込むと清々(すが すが)しいとか。これを素材的価値と呼ぶことにしよう。

都留によれば、金銭的価値と素材的価値が別物であることを重視するのが制度派経済学である(2)。「金銭的価値と素材的価値が別物である」というものの見方を理解するために、一つ例を出そう。原子力発電を行った結果残された放射性廃棄物（核のゴミ）の処分場をどこかに建設しなければならないとしよう。いわばこれは迷惑施設であり、日本中どこも喜んで建設を受け入れようなどと言う自治体はない。

そこで国は、受け入れてくれた自治体に補助金を出そうと言う。地方自治体のなかには貧しいところもあり、補助金が欲しいため、迷惑施設の受け入れに賛同するかもしれない。補助金二〇億円でどうでしょうと国がオファーするが、どの自治体も手を挙げない。では補助金二五億円では？ まだどの自治体も手を挙げない。補助金三〇億円では？ ある財政状況が悪い自治体が、受け入れることを表明した。

この自治体は過疎化が進み、産業らしい産業もないから税収が少なかった。溢れんばかりの豊かな自然はあるが、それだけで観光業を栄えさせることなどできない。村にある学校も病院も老朽化が進み、最低限の生活を維持するためにどうしても三〇億円の補助金が必要だ。住み慣れた村の豊かな自然を壊して、放射性廃棄物の処分場を建設するのは、正直なところ気が進まない。でも、受け入れなければ子供や老人たちが困ってしまう。そう考えて、断腸の思いで受け入れたようだ。

さて、この自治体の人びとは、補助金三〇億円をもらって、豊かな自然のなかで生きることを放棄した。このとき、迷惑施設などない、豊かな自然のなかで生きることの価値は三〇億円である、と言っていいだろうか？ 都留＝制度派の立場では、そうではない。豊かな自然に三〇億円という金銭的価値がつけられたように見えるけれど、この三〇億円は、この自治体が貧しいこと、過疎化が進んでしまったこと、学校や病院のための費用は国が保障しますという制度になっていないこと、などが背景にあって出てきた数字である。これが「体制の刻印を受けている」ということの意味である。○○という体制のなかだからこそ、三〇億円という値段がついた。別の体制ならば、別の価格がついた、あるいはそもそも手放さなくてすんだかもしれない。金銭的価値は、体制次第である。

一方、豊かな自然のなかで生きるということの価値は、素材的なものである。どのような体制の下で生きているかに関係なく、人間として素晴らしいと感じられるものである。だから、金銭的価値と素材的価値は別物なのだ。

われわれは金銭的価値の次元でものごとを考え、評価することに慣れてしまっている。GDPが増えたら豊かになったような気になる。無駄な活動をしてGDPが増えたかもしれないのに、そんなことはお構いなしに、GDPという金銭的価値が多く生みだされたことを単純によいことと考えてしまう。

でも、そうした惰性の価値基準ではダメだ、と都留＝制度派は考える。金銭的価値基準で評価するという惰性の思考を抜けだし、素材的価値そのものへの理解を深めなければならない。GDPの数字ではなく、ほんとうにわれわれが豊かになったのかを問わなければならない。三〇億円で済めば安いもんだ、これで日本のエネルギー政策も安泰だなぁなどと言っている人間が、何を傷つけているか、何を失っているか、心して考えなければならない。

このように制度派経済学は、お金であらわされた価値だけを見ていては見えない、素材的価値を見通そうとする。制度派は、本書が注目する「必要」概念──社会的な吟味を経た、ほんとうに求めるに値する価値──を直接的に取り上げてはいないけれども、見ようとしているものは共通である。

お金を稼ぐことができない障害者が、尊厳のある生活、居場所がある生活を求めて発する切実な「必要」の訴えには、お金であらわされた価値とは関係なく、満たすべき価値がある。営業部でクズ扱いされないためにがんばらせる給料システム（働く人を搾り取るシステム）は、GDPを増やすことには貢献するかもしれないが、心がすさむ。そこで、ほんとうの意味で公正な評価を求める切実な「必要」の訴えがあれば、それはGDPの大小とは関係なく、その訴えを聴くことに価値がある。

