9ヵ月くらいから…飼い主が恐怖で怯える「人を咬む犬」ペットショップで言われた驚愕のこと

飼っている犬や猫が問題行動を起こした時、みなさんはどこに相談するだろうか？

何匹もの保護動物を抱え、センターからの相談連絡など急遽予定が入ることも多い動物支援団体「ワタシニデキルコト」では、特に相談窓口を設けていない。そうした相談を受ける時間を捻出することがなかなかできないからだ。それでも「ワタデキ」代表の坂上知枝の元には、日常的に相談のダイレクトメールが届く。

今回はそのうちの一つをご紹介したい。

子どもの頃から捨て猫や捨て犬を保護しては、きれいに体を洗ってあげ、飼い主や里親を探していたという坂上知枝さん。2020年9月に、動物支援と保護を目的とした一般社団法人「ワタシニデキルコト」立ち上げた。

数名のボランティアメンバーとともに、自ら救助し、自宅でケアをしたり里親探しをする一方で、東京、千葉、福島などの保健所や愛護センターと連携し、里親探しが難しそうな病気や心身に障害を持った犬猫の引き取りを試みる。

資金は賛同者からの寄付と、「足りない分は団体が運営する通販サイト『ワタデキストア』で手作りのチャリティ商品の販売などで補いたい」と本人は言う（が、実際は持ち出しとなることが多い）。

本連載はワタシニデキルコト（以下、ワタデキ）で、坂上さんとともに活動しているメンバーの視点から、坂上さんらの保護動物たち救出のエピソードを紹介する。

「初めまして、いきなりすみません。助けてほしいです」

こんな書き出しでワタデキに届いたダイレクトメール。

相談者は2歳6ヶ月の小型犬「ポチ(仮名)」を飼っているが、その問題行動に耐えられないのだという。

ポチは嫌なことがある時やものへの執着、緊張がある時に本気咬み、威嚇、フードアグレッシブ(食事中や食事後などに攻撃的になること)などをしてしまうそうで、1年半にわたり複数のトレーナーの指導のもと相談者主体でトレーニングを行ってきた。

「犬の行動一つ一つに緊張してしまう」

「改善したりできることが増えたかと思うと、悪化したり新たな問題が出たりと、モグラ叩きのような状態。ついに、私の心が挫けかけていて、頑張れなくなってしまいました。

自分が頑張らないといけない、やらないといけないということは頭では理解しているのですが、どうしても犬の前では動悸がして体が震えて、恐怖心に打ち勝てなくなってきています」

「犬の行動一つ一つに緊張してしまい、気持ちがギュッとなる場面がどんどん増えていくばかりです。」

「つい最近、おもちゃで遊んでいた時に腕と足を咬まれて、ここ数日は犬のそばを上手く歩けません。これまではおもちゃ遊びで咬まれたことがなかったのに。

犬は遊んでほしそうにおもちゃを持って来てくれるし、私も遊んであげたいのですが、咬まれるのが怖くて、どうしても無理です、おもちゃを受け取るのも怖いです。

そんな自分が本当に不甲斐ないけど、もうこの恐怖が消える気がしなくて、これから先どうやって過ごしていけばいいのかわかりません。このままだと鬱になってしまいそうです」

ダイレクトメールにはとにかくポチへの恐怖と不安が綴られていた。

坂上は緊急性を感じ、これまでの状況を理解するため、ポチの来歴や飼育環境、問題行動の経緯についていくつか質問をしたところ、生後3ヵ月だったポチはペットショップで購入され、問題行動は生後9ヵ月頃から始まったことが分かった。

「この犬はあまり散歩に行かなくても大丈夫」

「9ヵ月ごろから服を脱がせたり、背中を撫でたりした時に咬みつきが出ました。1歳半辺りからケージ内で人の動きに対して唸ったり威嚇したりという行動も出るようになって……」

「正直、咬みつき行為が表れるまではあまり散歩に行けていませんでした。

『この犬はあまり散歩に行かなくても大丈夫』という、ペットショップの店員さんの言葉を鵜呑みにしてしまっていたのと、犬に対する基礎的な知識を持っていなくて。これは本当に反省しています」

坂上もメンバーも耳を疑った。つまりポチは9ヵ月までほとんど散歩をしてもらっていなかったのだ。

「社会化を身につける時期（生後5〜6ヵ月くらいまで）に散歩などで様々な経験や触れ合い、経験値のある他犬に関わることがなかったのも一因だと思います」(坂上)

聞けば現在も、1日1回夜に近所を30分〜40分程度という、年齢的に充分とはいえない内容だった。

だが、問題は他にもあった。

好きで飼い始めたはずの愛犬が怖くて、そばを歩くことすらできない。飼い主の心痛は文面からも明確に分かった。だが、犬の立場からしたら、どうだろう。本来であれば飼い主に愛され、健やかな信頼関係を築くはずだった。なのに、なぜポチは飼い主を威嚇し、咬みつくようになってしまったのか。

飼い主は実家では犬を飼っていたとはいえ、基礎的な知識を得ないまま、ペットショップ店員の言葉を鵜吞みにしてしまった。結果、ポチは咬みつきが出るまでほとんど散歩に連れ出してもらえなかった。

また、飼い主には幼い子どもがいたため、家の中でもポチに割く時間が足りなかったのかもしれない。そんなストレスのたまる生活の中で、ポチをさらに追い詰めた”なにか”があった。

