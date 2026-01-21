¡ÚÆÈ¼«Í½Â¬¡Û160±ßÌÜÁ°¤Î±ß°Â¤Ï3·î¤Ç½ª¤ï¤ë¡© ¶âÍø¹â¤òÁà¤ë¡ÖÀ¸ÊÝ¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¡×¤È4·î¤ÎµÕÅ¾·à
Â¸µ¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë³ô¹â¡¦±ß°Â¡¦¶âÍø¹â¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎºâÀ¯À¯ºö¤Ë¤è¤ë¡ÖÆüËÜ¹ñºÄ¤Î¿®Ç§Äã²¼¡×¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¿¿¤ÎÍ×°ø¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡£2026Ç¯3·îËö¤Ë¹µ¤¨¤¿À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ø¤Î¡Ö¿·´ÆÆÄ´ð½à¡ÊESR¡Ë¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤À¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÊÉ¤¬À¸¤ó¤À¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¼ûµë¤ÎÏÄ¤ß¤¬¡¢Ä¶Ä¹´ü¶âÍø¤òÉÔ¼«Á³¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£À©ÅÙ°Ü¹Ô¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë4·î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï·àÅª¤ËÈ¿Å¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¡ÖÈ¿Å¾¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤ò¡¢J¥È¥é¥¹¥È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¡¼¥Õ¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Î¾åÅÄÍ´²ð»á¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
2026Ç¯3·î¤¬Ê¬´ôÅÀ¡£±ß°Â¡¦¶âÍø¹â¤¬¡ÖÈ¿Å¾¡×¤¹¤ëº¬µò
Â¸µ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÁê¾ì¤¬³ô¹â¡¦±ß°Â¡¦¶âÍø¹â(ºÄ·ô°Â)¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÄ¶Ä¹´üºÄÍø²ó¤ê¤Î²¡¤·¾å¤²Í×°ø¤Î¤¦¤ÁÀ©ÅÙÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¼ûµëÍ×°ø¤Ï¡¢2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë°ìÉþ¤·¡¢4·î°Ê¹ß¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÍÞÀ©¤äÅ¾´¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë½¼Ê¬¤ËÍø²ó¤ê¿å½à¤¬¾å¾º¤¹¤ì¤Ð¡¢¶âÍø¹â¤È±ß°Â·¹¸þ¤â¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤ÆÈ¿Å¾¤·¡¢±ß¹â·¹¸þ¤ËÅ¾¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥É¥ë·ú¤Æ±¿ÍÑ»ñ»º¤Î°ìÉô¤ò±ß»ñ¶â¤ËÌá¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¹ÔÆ°¤ËÏ¢Æ°¤·¤ÆÀ¸¤¸¤Æ¤¤¿¼ûµëÍ×°ø¤È¤½¤Î²ò¾Ã²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤Î¿®Ç§Äã²¼¤¬¸¶°ø¤«¡© ¶âÍø¹âÆ¤ò¾·¤¤¤¿¿¿¤ÎÍ×°ø
¸½ºß¤Î¹ñºÄ¶âÍø¾å¾º¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ÊÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸Á°¤Î2024Ç¯º¢¤«¤éÄ¶Ä¹´ü(20¡Á40Ç¯)¤Î¹ñºÄ¶âÍø¤Î¾å¾º¤¬Àè¹Ô¤·¡¢2¡Á10Ç¯¤Î¹ñºÄ¶âÍø¤Î¾å¾º¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£
2026Ç¯1·î15Æü»þÅÀ¤Ç¡¢TOPIX¤Ï1990Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë3,668¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¡¢¥É¥ë±ß¥ì¡¼¥È¤â158.63¤È2024Ç¯7·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë160±ßÂæ¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÆâºÄ·ô¤ÏÇä¤ê¤Ë¤è¤ë²Á³Ê²¼Íî¡Ê¶âÍø¾å¾º¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ë¾ò·ï·èÄê¤µ¤ì¤¿¿·È¯5Ç¯¹ñºÄÍø²ó¤ê¤Ï1.615¡ó¤òÉÕ¤±¡¢2000Ç¯2·î¤ÎÆ±ºÄÈ¯¹Ô³«»Ï°Ê¹ß¤ÎºÇ¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤ÎºâÀ¯µ¬Î§½Å»ë·¿¤ÎºâÀ¯±¿±Ä¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ë°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±À¯¸¢¤Ø¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Î´üÂÔ¤Ï¡¢Ì¾ÌÜ¾å¤ÎÁý¼ýÁý±×¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤é¤ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ë·Êµ¤»É·ãºö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥×¥é¥¹¤ÎÁê¾ì±Æ¶Á¤È¤·¤ÆÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÁíÁªµó¸å¤ÎºâÀ¯³ÈÄ¥¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤Î·Ù²ü¤«¤éÍø²ó¤ê¾å¾º¡Ê²Á³Ê²¼Íî¡Ë¤È¤·¤ÆÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿ºÄ·ô»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤¬¡¢¥É¥ë/±ß¥ì¡¼¥È¤Ø¤Î±ß°Â°µÎÏ¤Î1Í×°ø¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢±ß¶âÍø¤Î»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾å¾º¤ÎÍ×°ø¤ò¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎºâÀ¯À¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤¿¹ñºÄ¤Ø¤Î¡Ö¿®Ç§¡×Äã²¼¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Ì¾ÌÜÀ®Ä¹Î¨¤È¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¤ÎÐªÎ¥¤¬À¸¤º¤ì¤Ð¡¢¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥ì¡¼¥È¡ÊÃæÎ©¶âÍø¡Ë¤Ë¤â¾å¾º°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£±ß¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ïµ¿¤¦Í¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¿ä°Ü¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Ä¶Ä¹´ü¹ñºÄÍø²ó¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸Á°¤Î2025Ç¯4·îº¢¤«¤é¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¡Ú¿ÞÉ½1¡Û ½Ð½ê¡§Bloomberg¥Ç¡¼¥¿¤è¤êJTG¾Ú·ô¤ÇºîÀ®
¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤«¤é¡¢Ä¶Ä¹´üºÄÍø²ó¤ê¤ÎÀè¹Ô¾å¾º¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎºâÀ¯À¯ºö¤À¤±¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±»þ¤ËÂ¸ºß¤·¤¦¤ëÊÌ¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤¿¡ÖÄ¶Ä¹´üºÄ¡×¤ÎµÞÆ¡£¶âÍø¾å¾º¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²ò¤¯
¹ñÆâ¶âÍø¾å¾º¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¶Ä¹´ü¶âÍø¤Î±Æ¶Á¤ò¡¢¥¤¡¼¥ë¥É¡¦¥«¡¼¥Ö·Á¾õ¤Î¿ä°Ü¤Ë¤è¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¡£10Ç¯¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ï¡¢20/30Ç¯¶âÍø¤Î¾å¾º¤È¥«¡¼¥Ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë·Á¤ÇÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¤Î¿ÞÉ½¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¤Ë¤ÏÆüËÜ¹ñºÄ¤Î¥¤¡¼¥ë¥É¡¦¥«¡¼¥Ö¤Î¿ä°Ü¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î10Ç¯¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤Ï¡¢»Ô¾ì¤¬µá¤á¤ë¶âÍø¿å½à¤ËÍøÎ¨¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´Ã£¶â³ÛÌÌ¤ÇÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¿®Ç§¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃû¸õ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢±ßºÄÍø²ó¤ê¤Î¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÄ¶Ä¹´ü¤Î30Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤ÎµÞÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í2¡Á10Ç¯¤Î¹ñºÄÍø²ó¤ê¤Ï¡Ö¤Æ¤³¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¾å¾º¤ò¸£°ú¤µ¤ì¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¿ÞÉ½2¡Û ½Ð½ê¡§Bloomberg¥Ç¡¼¥¿¤è¤êJTG¾Ú·ô¤ÇºîÀ®
ºÇÂç¤ÎÇã¤¤¼ê¡ÖÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡×¤ÎÉÔºß¡£¹ñºÄ¼ûµë¤ò¶¸¤ï¤»¤¿¼çÌò
ÆüËÜ¤ÎÄ¶Ä¹´ü¹ñºÄ»Ô¾ì¤Ø¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤âÍø²ó¤ê¤ÎÁý¸º¤ËºÇ¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë
¼ç¤Ë¡¢¼ûµë¤Î°²½¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤¿Ä¶Ä¹´ü¶âÍø¤ÎÂçÉý¤Ê¾å¾º¤ò¼õ¤±¡¢ÉáÄÌ¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹ÔÁí³Û¤ËÀê¤á¤ë¡¢20/30/40Ç¯¹ñºÄ¤Î¹½À®ÈæµÚ¤ÓÈ¯¹Ô³Û¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¶áÇ¯¸º¾¯¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢2Ç¯ºÄ¤ä5Ç¯ºÄ¤Ê¤ÉÃ»´ü¤Î¹ñºÄ¤Ë¤è¤ëÄ´Ã£¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
¡Ú¿ÞÉ½3¡Û ½Ð½ê¡§ºâÌ³¾Ê¥Ç¡¼¥¿*1¤è¤êJTG¾Ú·ô¤ÇºîÀ®
ÆÃ¤Ë30Ç¯¡¢40Ç¯¹ñºÄ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¼ûÍ×¤ÇÈ¯¹Ô¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¼ç¤ÊÇã¤¤¼ê¤âÀ¸ÊÝ¡¦Ç¯¶â¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë·¹¼Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡£ÆÃ¤ËÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯±¿ÍÑ¼Ô¤è¤ê¤â¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÄ¶Ä¹´üºÄ¤òÊÝÍ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿ºÄ·ô¤Î¼è°ú¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¼çÍ×¤Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¹ñºÄ¤ÎÇã¤¤¼ê¤Î·¹¸þ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î¹õÅÄÁíºÛÆü¶äÁíºÛ¤Î²¼¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø¤ä¥¤¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Î¹ñºÄÊÝÍ¤¬Áý¤¨¤¿°ìÊý¤Ç¶ä¹Ô(ÍÂÂ÷µ¡´Ø)¤Ë¤è¤ë¹ñºÄÊÝÍ¤ÏÂç¤¤¯¸º¾¯¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢Ì±´ÖÉôÌç¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¹ñºÄ¤òÊÝÍ¤·¼ûµë¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÊÝ¸±¡¦Ç¯¶â¥»¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æü¶ä¤ÎÊÝÍ³Û¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿2023Ç¯Ëöº¢¤«¤é¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸±¡¦Ç¯¶â´ð¶â¤Ë¤è¤ëÊÝÍ³Û¤âÆ±ÍÍ¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÊÝÍ³Û¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¶ä¹Ô¤ä¸øÅªÇ¯¶â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡ÊÆÃ¤ËÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¹ñºÄÊÝÍ³Û¤Î¸º¾¯¤¬¡¢Ä¶Ä¹´üºÄ¤Î¼ûµë°²½¤È¶âÍø¾å¾º¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡£
¡Ú¿ÞÉ½4¡Û ½Ð½ê¡§Bloomberg¥Ç¡¼¥¿¤è¤êJTG¾Ú·ô¤ÇºîÀ®
2026Ç¯3·î¤Î¡Ö¿·´ÆÆÄ´ð½à¡×°Ü¹Ô¡£À¸ÊÝ¤Î±¿ÍÑ¤òÇû¤ëÀ©ÅÙ¤ÎÀµÂÎ
ÆüËÜ¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê´ÆÆÄ»ØÉ¸¤ò2026Ç¯3·îËö¤«¤é¿·¤¿¤Ê´ÆÆÄ´ð½à¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ°Ü¹Ô¤¬¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÄ¶Ä¹´ü¹ñºÄ¤Î¹ØÆþ¤òÆñ¤·¤¯¤·¡¢¼ûµëÌÌ¤«¤é¤ÎÄ¶Ä¹´üºÄ¶âÍø¤Î¾å¾ºÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼çÍ×ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î½ª¿ÈÊÝ¸±¤ÎÍ½ÄêÍøÎ¨¤¬1.5¡óÄøÅÙ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢4¡óÄ¶¤¨¤Î³ÎÄêÍø²ó¤ê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÆüËÜ¹ñºÄ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄ¹´ü·ÀÌó¤Ç2.5¡ó°Ê¾å¤ÎÍø¥¶¥ä¤òÄ¹´ü´Ö³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ý»Ù¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÄ¶Ä¹´üºÄ¤òÇã¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£²ñ·×ÌÌ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¹ñÆâÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬Èó¾ï¤ËÄ¹¤¤´ü´Ö¤Î¿·µ¬ÊÝ¸±·ÀÌó¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ë»ÙÊ§¤¤¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤ËÄ¹¤¤»ÄÂ¸¤Î±ßºÄ¤òÊÝÍ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀÕÇ¤½àÈ÷¶âÂÐ±þºÄ·ô¤È¤·¤ÆÊí²Á¥Ù¡¼¥¹¤Î²ñ·×½èÍý¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜÆÈ¼«¤Î²ñ·×½èÍý¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ä¹¤¯»þ²ÁÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤ºÄ·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê´Þ¤ßÂ»¤¬Áý¤¨¤è¤¦¤È¤âÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÊÝ¸±²ñ·×¤Ç¤Ï²ñ·×ÌÌ¤Ç¤ÎÂ»¼º·×¾å¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤¡Ê³¤³°¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢2026Ç¯3·îËö¤«¤é¿·¤¿¤Ê´ÆÆÄ»ØÉ¸¡Ê·òÁ´À»ØÉ¸¡Ë¤È¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö·ÐºÑ²ÁÃÍ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥½¥ë¥Ù¥ó¥·¡¼ÈæÎ¨(ESR)¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È¤Î»ñ»º¡¦ÉéºÄ¤ò·ÐºÑ²ÁÃÍ¥Ù¡¼¥¹¤Ç»þ²ÁÉ¾²Á¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¥¹¥¯¤´¤È¤Ë99.5¡ó¿å½à¤Î¥ê¥¹¥¯ÎÌ¤ò·×Â¬¤·Åý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½êÍ×»ñËÜ¤ÎÂç¤¤µ¤ò»»½Ð¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¿·µ¬À©¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê·×»»ÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢¶âÍø¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂçÎÌ²òÌó¥ê¥¹¥¯¡ÊMass Lapse Risk¡Ë¡×¤Ê¤É¤âÁÛÄê¤µ¤ì¡¢ÉéºÄ¡ÊÊÝ¸±·ÀÌó¡Ë¤È»ñ»º¡ÊÅê»ñºÄ·ô¡Ë¤ÎÉ¾²Á¾å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬³ÈÂç¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÛÄê¤Î²¼¤Ç·×»»¤µ¤ì¤ëESR¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÂ¸µ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñºÄÍø²ó¤ê¤Î¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¶âÍø¤Î¾å¾º¡Ê¹ñºÄ²Á³Ê¤Î²¼Íî¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢Ä¶Ä¹´üºÄ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤È¡¢²ñ·×¾å¤Ç¤Ï°ÂÄêÍø±×¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤à¤Û¤É¡¢´ÆÆÄ»ØÉ¸¾å¤Ç¤ÏALM¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯ÎÌ¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
¡Ú¿ÞÉ½5¡Û ½Ð½ê¡§¶âÍ»Ä£»ñÎÁ*2¤ò»²¾È¤·¡¢JTG¾Ú·ô¤ÇºîÀ®
¶¥Áè²¼¤Ë¤¢¤ë¹ñÆâÀ¸ÊÝ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê´ÆÆÄ»ØÉ¸¡ÊESR¡Ë¤ÎÀµ¼°¸øÉ½¤òÁ°¤Ë¡¢Åö½é¤Î³«¼¨¿å½à¤òÆ±¶ÈÂ¾¼Ò¤è¤ê°²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¹¤ë°Õ¼±¤¬Æ¯¤¡¢¤½¤ì¤¬Ä¶Ä¹´üºÄ¤Î¼ûµë°²½¤òÆ³¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤ÈÊÀ¼Ò¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
À©ÅÙ°Ü¹Ô¸å¤Î¼ûµëÀµ¾ï²½¡£4·î°Ê¹ß¡¢±ß°Â¡¦¶âÍø¹â¤Ï¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤Ø
ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë´ÆÆÄÀ©ÅÙ¤Î°Ü¹Ô¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À2026Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¼ûµëÍ×°ø¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ñºÄ¶âÍø¤ÈÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤È¤Îº¹¤¬½¼Ê¬¤Ë½Ì¤Þ¤ë¤«²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¹ñºÄ¶âÍø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ÙÂØ¤Î±ß°Â·¹¸þ¤Î±ß¹â¤Ø¤ÎÈ¿Å¾¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ûµëÌÌ¤Ç¤Î±Æ¶Á¤¬¿·´ð½à°Ü¹Ô¸å¤Î2026Ç¯4·î°Ê¹ß¤â¹±¾ïÅª¤Ë·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÊÝ¸±ºÄÌ³¤Î¥Ç¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬±¿ÍÑ»ñ»º¤Î¥Ç¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤è¤êÄ¹¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤à¤·¤í¶âÍø²¼Íî¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¡¢¢³ô¼°²ñ¼Ò·ÁÂÖ¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥¯ÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ý±×À¤â½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤Ê¿å½à¤ÎESR¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Íø¥¶¥ä¤ÎÂç¤¤¤Ä¶Ä¹´üºÄ·ô¤òÇã¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤â¡¢¤È¤¦¤¼¤ó¿·¤¿¤Ê´ÆÆÄÀ©ÅÙ¤ÎÆÃÀ¤ò²ÃÌ£¤·¤¿±¿ÍÑ¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¿·À©ÅÙ³«»Ï¸å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÍø²ó¤ê¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÄ¶Ä¹´üºÄ¤òÇã¤¤¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´ûÂ¸¤ÎÊÝ¸±·ÀÌó¤È¿··ÀÌó¤òÊ¬¤±¤ÆÆâÉô¤Ç¤Î¥ê¥¹¥¯Ç§¼±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇ½ª¹ç»»¤·¤Æ¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÅù¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡Ë¡£°ìÉô¤ÎÀ¸ÊÝ¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÄ¶Ä¹´üºÄ¤òÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢¤â¤È¤â¤ÈÈ¯¹Ô³Û¤Î¾¯¤Ê¤¤ºÄ·ô¤Ç¼ûµë¤âÈ¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ä¶Ä¹´ü¶âÍø¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥·¥å¡¼¥È¤¬À§Àµ¤µ¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤âÀ¸¤¸ÆÀ¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²áµî1Ç¯¼å¤Î´Ö¤Î¹ñÆâ¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ë¤Ï¡¢»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿Ä¶Ä¹´üºÄ·ôÆÃÍ¤Î¼ûµë¾õ¶·¤¬±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ì»þÅª¤Ê¼ûµëÍ×°ø¤Ï2026Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ë¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢À©ÅÙÅª¤Ê¼ûµë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñºÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¿®Ç§¡×¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ë°Û¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ1¡Á3·î¤ÎÁê¾ì¤Ë¤ÏÎ×¤à¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢±ß¶âÍø¹â¤È±ß°Â¤Ï3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¸½¼Â¤Ë¡¢¡Ö¿®Ç§¡×¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢Íø²ó¤ê¤ÎµÞÆ¤ÏÃ±¤Ê¤ëµï½ê¤òÃµ¤ëÆ°¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Íø²ó¤ê¿å½à¼¡Âè¤Ç¹ñºÄ¤Ï½¼Ê¬¤ËÇã¤¤ÂÐ¾Ý¤È¤â¤Ê¤ê¶âÍø¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤âÅ¾´¹¤·¤¦¤ë¤¿¤á¤À¡£