「あいつの真似をしなければ…」資産家の同期に流され、住宅ローン1,500万円を一括返済した中村さん。背景の違う他人の成功体験を鵜呑みにすることは、自身の家計をかえって苦境に追い込むリスクを孕んでいます。自ら「命綱」を捨てた誤算からなにを学ぶべきか。資産寿命を延ばすための考え方と正しい資産の守り方を、FPの桐山昌也氏が解説します。

「みんな返しているから」という安心感が招いた、老後キャッシュフローの苦境

「あのとき、あいつの言葉を鵜呑みにしなければ……」

大阪郊外の一戸建てに住む中村さん（仮名・63歳）は、通帳の残高を見つめ深くため息をつきながら語ります。

3年前、地元メーカーを定年退職した際に、中村さんは退職金2,100万円を手にしました。住宅ローンの残債は1,500万円。これを一気に返すべきか、手元に残すべきか、中村さんは葛藤していました。

「俺は退職金が入った翌日にローンを全部返したよ。これでようやく本当の自由だ」

中村さんの背中を押したのは、定年直前の飲み会で放たれた同期のAさんの誇らしげな一言でした。周囲も「それが正解」「借金がないのが一番」と口々に賛同。

もともと、中村さんは周囲の意見に流されやすい性格でした。「堅実なAさんが言うなら間違いないだろう」と考え、妻にも相談。「これでスッキリするね」と微笑みながら、ローンの一括返済を快諾してくれました。

住宅ローン完済後、手元に残った退職金は600万円。さらにこれまでの貯金を合わせれば、1,400万円の貯金が確保できる計算でした。「これなら大丈夫だ」と二人は確信し、ささやかなお祝いとして海外旅行の計画まで立てていました。

しかし、現実は中村さんの期待を無残に裏切りました。退職から3年、まず襲ってきたのは「インフレ」の波です。食料品や光熱費の高騰により、想定していた生活費は1.2倍に膨らみました。さらに追い打ちをかけるように、自宅の屋根から雨漏りが発生。修繕の見積もりは、予想をはるかに上回る500万円。加えて、節子さんの母に介護が必要となり、その費用負担まで重なりました。

気がつけば、1,400万円あった現金は、わずか数年で500万円を切っていたのです。

「家はある、ローンも完済した。なのに、なぜ、これほどまでに苦しいのか……」

中村さんには見えていない事実がありました。同期のAさんは、数年前に亡くなった親から大阪市内のビルを含む相当な額の資産を相続しており、退職金とは別に「老後安泰」と言えるほどの蓄えがあったのです。

一方、中村さんの家計にはそのようなバックボーンはありません。Aさんにとっての1,500万円は「余剰資金の整理」にすぎなかったのですが、中村さんにとっては、なにがあっても死守すべき「命綱」だったのです。

「隣の芝生」を見て決めるリスク…手放した3つの「最強の武器」

他人の決断を真似ることは、処方箋なしで他人の薬を飲むようなものです。老後資金設計において「普通はこうする」という思い込みは、ときに致命的なリスクを招きます。専門家の目から見れば、中村さんは3つの「最強の武器」を自ら捨てていたことになります。

1.「低金利の住宅ローン」を手放した

過去20年以上、日本は史上空前の低金利時代でした。そして、住宅ローンは個人が受けられる最も有利な融資です。昨今のようなインフレが進む局面では、現金の価値が下がる一方で、実質的な借金の負担も目減りしていきます。つまり、「低金利の借金を抱えたまま、現金をインフレに強く流動性の高い株式や金などの資産で運用する」ことこそが、インフレ時代の正解となり得るのです。

2.「団信（団体信用生命保険）」という権利の放棄

住宅ローンを完済した瞬間、銀行が提供していた強力な保険「団信」は消滅します。もしローンを継続していれば、中村さんの身に万が一のことがあった際、家のローン返済は不要となり、退職金2,100万円がすべて家族の手元に残りました。住宅ローンの完済は、家族を守るための巨大な保障を自ら解約したことを意味します。

3.不動産は「食べられない」という現実

どんなに資産価値がある家でも、スーパーでパンは買えません。老後において最も重要なのは、不動産評価額ではなく「キャッシュフロー（現金が回り続けること）」です。手元から現金が消え、不動産という「動かせない資産」に姿を変えた瞬間、家計の柔軟性は失われます。

資産寿命を延ばすための具体的な選択肢をFPが解説

中村さんがすでに返してしまった1,500万円は戻りませんが、このようなケースでも打てる手は残されています。老後に必要な資金を予備費も含めて想定して、リスクを特定すれば、過度な不安は解消します。

今からできる対策としては、家計の徹底的な見直しと、就労による「年金の繰下げ受給」が考えられます。資産寿命を延ばす努力をしながら、どうしても現金が不足しそうな場合には、自宅を担保に融資を受ける「リバースモーゲージ」や、条件次第ですが自宅を売却して家賃を払いながら住み続ける「リースバック」という選択肢もあります。

「普通はこうする」「みんな返している」という根拠のない同調圧力は、老後の生活を静かに破壊します。中村さんの後悔は、これから定年を迎える世代への、重く、鋭い警告となるはずです。

