【2月6日発売！】キャロウェイの新ブランド「QUANTUM」超・高初速の秘密は“三層フェース”!

キャッチフレーズは「SPEED IS EVERYTHING =スピードがすべて」。新作のテーマは“ボール初速”で、異素材を複合させた三層構造のフェースが進化の壁を突破！ キャロウェイの画期的な技術を感じられる新ブランドのドライバーが誕生した。



画期的なテクノロジーの

進化が止まらない!

業界初の異素材による三層構造「TRI-FORCEフェース」を5モデルすべてに搭載。薄肉化したチタンを、裏側のポリメッシュ層とカーボン層で支え、耐久性を保ちつつボールスピードを飛躍的に高めた。チタン層を薄肉化することでAI設計のコントロールポイントが増え、オフセンターヒットに強く、スピン量の安定性も向上。オリジナルシャフトのラインナップも多く、幅広いゴルファーにマッチする。

“QUANTUM”って

どういう意味?

直訳すると物理学における「量子」という意味。そこから派生して「非連続的、劇的な進歩」という意味をもつようになった。

キャロウェイのフェースにおけるテクノロジーが劇的に進化したことを示すネーミングだ。

初心者から上級者

シニアも使える

ラインナップ

ターゲットとするユーザー層を明確化し、それぞれの悩みを解消する5モデルを展開。「MAX」と「MAX D」にはクラウンにカーボン、ソールにチタンを採用することで低重心化を図り、より高弾道のボールが打ちやすい設計。対して◆◆◆の2機種とMAX FASTの計3機種にはクラウンからソールまでカーボンを使用した「360°カーボンシャーシ」で余剰重量を創出。適正位置に再配分することで、操作性を向上させている。

QUANTUM MAX FAST

ドライバー

高弾道でつかまりがよく、安定感にすぐれたモデル。クラウンとソールにカーボン素材を使用することで軽量化＆低重心設計を可能にし、寛容性と飛距離性能を両立。多少のミスでもしっかりとキャリーを確保してくれる。

QUANTUM MAX D

ドライバー

つかまり重視のドローバイアス設計。深く、低い位置に重心を設定することによって打球の上がりやすさ、つかまりのよさがアップ。右へのミスを抑制し、高弾道でキャリーをかせぎやすい。スライスに悩むプレーヤーのファーストチョイス。

QUANTUM MAX

ドライバー

同シリーズのスタンダードモデル。投影面積が大きく、打点ブレにも強い高慣性モーメント設計。直進性が高く、ヘッドスピード帯を問わない万能ドライバー。ソール後方には、ディスクリート・ウェイトが搭載され、ニュートラルバイアスとドローバイアスを選択可能。

QUANTUM ♦♦♦MAX

ドライバー

寛容性と♦♦♦（トリプルダイヤモンド）の操作性を掛け合わせた“いいとこ取り”。洋ナシ形状のトラディショナルなシェイプながら、460ccのヘッドサイズがミスヒット時の安定感を高める。フェード・ドローの打ち分けもしやすい。

QUANTUM ♦♦♦

ドライバー

飛距離性能と操作性を重視したハードヒッター向けのモデル。450ccと小さめのヘッドシェイプで、打球を思ったとおりに操作できる。低スピン・強弾道で“前に伸びる打球”を打ちやすく「叩いても左にこない」という安心感がある。

もちろん5モデル

すべてのフェースに

新開発「TRI-FORCE」を採用

その「飛び」の仕組みは!?

① チタン層（最表層）

従来比で14％薄肉化し

反発力がアップ

② ポリメッシュ層

チタンとカーボンを接着

③ カーボン層

薄肉化したチタン層を

強度面でサポート

薄肉化したチタン層を

カーボン層が支える

前面の「チタンフェース」、裏側の「ポリメッシュ層」、さらに「カーボン層」を重ねた“業界初”の異素材による三層構造。5万9000を超えるプロトタイプ製作と227万回以上に及ぶインパクトシミュレーションを経て完成させたキャロウェイの新テクノロジーフェースを搭載。チタン層を前作比14％薄肉化し、たわみ量を増やすことで反発力が向上。単純な薄肉化は強度の低下につながるが、カーボン層を重ねることでフェース全体を補強。耐久性と反発性能を高次元で両立している。

フェース（チタン部分・写真左）が薄肉化したことでインパクトでのたわみ量が増え、AI設計によるコントロールポイントも強化（写真上）。弾道補整力の向上に加えて、トゥやヒールで打ったときでもスピン量がより安定するようになった

フェースの「表」と「裏」

インパクトでは

異なる負荷がかかる

図からわかるように、インパクト時はフェースの表面（ボールコンタクト側）に「圧力」という素材が“縮む”力がかかり、裏面には「張力」という素材が“伸びる”力がかかる。

従来フェースに多く採用されてきた素材であるチタンは「圧力に強く、張力に弱い」という性質をもち、これが薄肉化されるほどその傾向は顕著になる。対してカーボンは「圧力に弱く、張力に強い」という真逆の性質をもつ。この異素材を掛け合わせた“チタンの裏にカーボンを貼りつける”ことでお互いのデメリットを打ち消すことが可能に。チタン層をより薄く設計できるようになり、ボールスピードを向上させているのだ。

スピン量が圧倒的に安定!

AI設計のコントロールポイントが増えたことによって、より緻密にスピン量のコントロールができるようになった。その結果、スピン量が2000回転台に集中。球筋の安定性が飛躍的に向上する。

SPEC

QUANTUM MAX ●ロフト角／9、10.5、12度 ●ライ角／58度 ●ヘッド体積／460cc ●シャフト（フレックス）／ATHLEMAX 50（R、SR、S）、TENSEI GRAY 60 for Callaway（S）、SPEEDER NX GOLD 50（S）、TOUR AD FI 5（S） ●長さ／45.5インチ ●価格／11万円～



QUANTUM MAX D ●ロフト角／9、10.5、12度 ●ライ角／59度 ●ヘッド体積／460 cc ●シャフト（フレックス）／ATHLEMAX 50（R、SR、S）、SPEEDER NX GOLD 50（S）、TOUR AD FI 5（S） ●長さ／45.5インチ ●価格／11万円～



QUANTUM MAX FAST ●ロフト角／9.5、10.5、12度 ●ライ角／59度 ●ヘッド体積／460cc ●シャフト（フレックス）／SPDSTAR 40（R、SR、S） ●長さ／46.0インチ ●価格／11万8800円～



QUANTUM ♦♦♦ ●ロフト角／8、9、10.5度 ●ライ角／57度 ●ヘッド体積／450cc ●シャフト（フレックス）／ATHLEMAX 50（S）、TENSEI GRAY 60 for Callaway（S）、SPEEDER NX GOLD 60（S）、TOUR AD FI 6（S） ●長さ／45.5インチ ●価格／11万8800円～



QUANTUM ♦♦♦MAX ●ロフト角／9、10.5度 ●ライ角／57度 ●ヘッド体積／460cc ●シャフト（フレックス）／ATHLEMAX 50（S）、TENSEI GRAY 60 for Callaway（S）、SPEEDER NX GOLD 60（S）、TOUR AD FI 6（S） ●長さ／45.5インチ ●価格／11万8800円～

構成＝石川大祐、写真＝竹田誉之



