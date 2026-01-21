日本と韓国の両政府が、防衛相会談を月内にも日本で開催する方向で調整していることがわかった。

複数の日本政府関係者が明らかにした。昨年１１月の韓国軍機への給油支援中止で停滞していた防衛交流を活性化させ、協力関係を再構築して核・ミサイル開発を進める北朝鮮などへの抑止力を高める狙いがある。

関係者によると、韓国の安圭伯（アンギュベク）国防相が今月下旬にも来日する方向だ。小泉防衛相が、地元・神奈川県横須賀市に招いて会談する案が出ており、同市の米海軍基地も視察し、日米韓３か国の連携を確認する見通しだ。

小泉、安両氏が昨年１２月下旬、水面下で電話会談を行っていたことも判明した。関係改善に向けた調整を進めていたとみられる。

日韓の防衛交流は、韓国空軍機への自衛隊基地での給油支援を巡り、支援対象の韓国機が島根県・竹島周辺を飛行していたことが判明し、日本側が受け入れを中止。その後、韓国側も「自衛隊音楽まつり」への参加や捜索・救難共同訓練の開催を見送った。

日韓両政府は今月１３日、高市首相の地元・奈良県で行われた首脳会談で日米韓の安全保障協力の重要性を確認し、交流再開の環境を整えた。

防衛相会談が実現すれば、昨年１１月のマレーシアでの国際会議に合わせた開催以来となる。中谷元・前防衛相が昨年９月に訪韓した際、韓国側と相互訪問で合意しており、今回の安氏の来日はその一環となる。小泉氏も早期の訪韓に意欲を示しているという。