2026年1月20日放送、NHK『あさイチ』に五味太郎さんが登場。「明るい逃げ方」を説きます。そこで、五味さんが心理学者の今井むつみさんと「ことば」について語り合った『婦人公論』2023年11月号の記事を再配信します。*****心理学者として言語学の基礎研究にも携わる今井むつみさんの『言語の本質』(共著・中公新書)がベストセラーになり話題です。同書では擬音語や擬態語が言語の秘密に迫るカギになると説いています。そんな今井さんが、言葉を自在に操り、数多くの絵本を描いていた五味太郎さんと初めて語り合いました(構成=坂口祐子 撮影=本社・遠西義徳)
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡Û¥´¥í¥´¥í¡Ä¤Î°ÕÌ£¤Ï
¡Ö¥´¥í¥´¥í¡×¤Ë¤Ï²¿¼ïÎà¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡©
º£°æ¡¡»ä¤ÏÉáÃÊ¡¢¸À¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´Íý³ØÅª¤Ê´ÑÅÀ¤Ç´ðÁÃ¸¦µæ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼Â¸³¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÞÌ£¤µ¤ó¤È¤Ï¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¸ÞÌ£¡¡¤¢¤Ï¤Ï¡¢¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÍ·¤Ó¤È»Å»ö¤Î¶ÌÜ¤¬¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Í¡£º£°æÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ë´ðÁÃ¸¦µæ¤È¤«²¼Ä´¤Ù¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¤â»þ´Ö¤òÄ´¤Ù¤ºÍè¤¿¤é½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æº¤¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£
º£°æ¡¡»ä¤¬ºÇ¶á½ÐÈÇ¤·¤¿¡Ø¸À¸ì¤ÎËÜ¼Á¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¡×¤òºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¸À¸ì¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿ËÜ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¡×¡Ö¤â¤Õ¤â¤Õ¡×¤Ê¤É¤Îµ¼ÂÖ¸ì¤ä¡¢¡Ö¥´¥í¥´¥í¡×¡Ö¥Ë¥ã¡¼¥Ë¥ã¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Êµ¼²»¸ì¤òÁí¾Î¤·¤Æ¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬¡¢¼Â¤Ï¸À¸ì¤Îµ¯¸»¤È¸À¸ì½¬ÆÀ¤ÎÆæ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¸ÞÌ£¤µ¤ó¤Î³¨ËÜ¤Ë¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¸ÞÌ£¤µ¤ó¤Î¡Ø¤³¤È¤Ð¤Î¤¤¤¿¤º¤é¡Ù¤È¤¤¤¦³¨ËÜ¡£¡Ö¤«¤ß¤Ê¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¡¤½¤é¤Ç¥´¥í¥´¥í¡¡¤¦¤Á¤Ç¤â¥´¥í¥´¥í¡¡¤¯¤ë¤Þ¤â¥´¥í¥´¥í¡¡¤ª¤Ê¤«¤â¥´¥í¥´¥í¡¡¥Ô¡¼¡×¡Ê¡Ø¤³¤È¤Ð¤Î¤¤¤¿¤º¤é¡Ù³¨ËÜ´Û¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¥´¥í¥´¥í¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç»È¤¨¤Æ¡¢¤·¤«¤â°ÕÌ£¤¬Á´Á³°Û¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ÀÍÕ¤¬¡¢µ¹æ¤È¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤À¤±¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÕÌ£¤â»È¤¤Êý¤â¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤è¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÞÌ£¡¡¡Ö¥´¥í¥´¥í¡×¤Ã¤Æ¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Î¡Ö¥´¥í¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤ÎËÜ¤À¤«¤é¡¢¤ï¤¶¤È¡Ö¥´¥í¥´¥í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤Î¡£ÌÌÇò¤¤¤Ç¤·¤ç¡£
¡ÖÆüËÜ¸ì°Ê³°¤Ë¤â¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¸À¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤â³°¹ñ¿Í¤¬¥¹¥Ã¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¡×¡Êº£°æ¤µ¤ó¡Ë
¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï³°¹ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤Ç¤¤Ê¤¤
º£°æ¡¡¸ÞÌ£¤µ¤ó¤ÎÃøºî¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¸ÞÌ£¡¡¤¨¤¨¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇËÍ¤Î³¨ËÜ¤Ï30¥õ¹ñ°Ê¾å¤ÇËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤òÊÌ¤Î¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌµÍý¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
º£°æ¡¡¤Ç¤â2004Ç¯´©¹Ô¤Î¸ÞÌ£¤µ¤ó¤ÎËÜ¡¢¡ØÆüËÜ¸ìµ¼ÂÖ¸ì¼Åµ¡Ù¤Ï¡¢µ¼ÂÖ¸ì¤Ë¸ÞÌ£¤µ¤óÆÈÆÃ¤Î³¨¤È²òÀâ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£
¸ÞÌ£¡¡¤¢¤ì¤â¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ò³°¹ñ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ç¤·¤«ÂÎÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥Ø¥Ó¡×¤ò¸«¤Æ¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤ï¤«¤ë¹ñ¤Î¿Í¤È¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£ÀÎ¡¢µþÅÔ¤ÎÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤Ç³°¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡×¤¬¥Ø¥Ó¤Î¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¡¢13¥õ¹ñ¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡£
º£°æ¡¡ÆüËÜ¸ì°Ê³°¤Ë¤â¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¸À¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤â³°¹ñ¿Í¤¬¥¹¥Ã¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Ëü¹ñ¶¦ÄÌ¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¿¤À¤Î°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö³ê¤é¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦·ÁÍÆÆ°»ì¤ò¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥µ¥é¥µ¥é¡×¡Ö¥Ä¥ë¥Ä¥ë¡×¤Ê¤É¤È»È¤¤Ê¬¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Êì¸ì¤À¤È¤½¤ÎÈùÌ¯¤Ê°ã¤¤¤¬´¶³Ð¤Ç¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÇ¯Îð¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é³°¹ñ¸ì¤È¤·¤Æ³Ø½¬¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢ÂÎ´¶¤È¤·¤Æç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¸ì¤¬¤¹¤´¤¯Ã£¼Ô¤ÊÎ±³ØÀ¸¤Ç¤â¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÞÌ£¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎËÍ¤é¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ã¤Æ¡¢´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤ÆÊØÍø¤Ç³Ú¤Á¤ó¤Ê¸À¸ì·ÁÂÖ¡£¤Ç¤â¡¢³°¹ñ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³ú¤ßºÕ¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡Ö´¶³Ð¡×¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤ò¥¼¥í¤«¤é´Ý°Åµ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÂçÊÑ¤À¤è¤Í¡£
º£°æ¡¡¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤Ã¤Æ¡¢Ê¸²½¤Ëº¬¤¶¤·¤¿´¶¾ð¤äÎò»Ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¸¤¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ»ý¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤âÊ¸²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥é¥¯¤Ç¤Ï¸¤¤Ï¡¢±ïµ¯¤¬°¤¯¤Æ´í¸±¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£·è¤·¤ÆÆüËÜ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ô¿Í´Ö¤ÎÍ§Ã£¡Õ¤È¤«¡Ô¥Ú¥Ã¥È¡Õ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÞÌ£¡¡¡Ö¥Ö¥¿¡×¤â¤½¤¦¡£¥Ö¥¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ô¶ò¤«¡Õ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¥Ö¥¿¤Ã¤Ý¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤È°¸ý¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î³¨ËÜºî²È¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ê¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Ï¥Ö¥¿¤ÏË¤«¤Ç¾åÉÊ¤Ê¿Í¤Î¾ÝÄ§¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£
º£°æ¡¡¤Ø¤§¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
¸ÞÌ£¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ËÌ²¤¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤Ï¿Í´Ö¤ò½±¤¦Æ°Êª¤À¤«¤é´í¸±¤Ê¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¡Ö¥¯¥Þ¡á²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤È´í¤Ê¤¤¤«¤é¡£
º£°æ¡¡¤ä¤Ï¤ê´¶¾ð¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ËÉ³¤Å¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ä¥â¥Î¤Ï¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤Ç°Û¤Ê¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Öº£¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÂç¿Í¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÔÀµ²ò¡Õ¤ò»Ò¤É¤â¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¿´ÇÛ¡×¡Ê¸ÞÌ£¤µ¤ó¡Ë
¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Í³¤Ë²ò¼á¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¸ÞÌ£¡¡ËÍ¤Ï³¨ËÜºî²È¤À¤«¤é¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤â¤Ã¤È¥Õ¥¡¥¸¡¼¤Ë¡¢Âç»¨ÇÄ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÀÖ¤¤´Ý¤ò¸«¤Æ¤ê¤ó¤´¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¤ªÆüÍÍ¤È¸«¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òµöÍÆ¤¹¤ë¤Î¤¬³¨¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤ç¡£¸ÀÍÕ¤â¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤¿¤é¤Ê¡¢¤È¡£
º£°æ¡¡»ä¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤â¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£º£²ó¤ÎËÜ¤Ç¡Ö¸ÀÍÕ¤Ï¼«Í³¤Ë²ò¼á¤Ç¤¤ë¡×¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ë²ò¼á¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÞÌ£¡¡¤Ç¤â¤µ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÆÄÂ¥¾õ¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤ÏÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢ÊÌ¤Î²ò¼á¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
º£°æ¡¡³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÎã¤À¤È¡¢¤Û¤«¤Î²ò¼á¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯°ã¤Ã¤¿¤Õ¤¦¤Ë²ò¼á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Ê¸¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢²ò¼á¤Î¼«Í³ÅÙ¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¸ÞÌ£¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£ËÍ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¶µ°é¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤ò¡Ô¤¤¤¤²Ã¸º¡Õ¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤Ï·è¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡£¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊ¸»úÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±¤È¤á¤Ê¤µ¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤êÁÇÄ¾¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¡£
ÆÄÂ¥¾õ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê²ò¼á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¤«¤é¡£ÁÇÄ¾¤Ê»Ò¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁÇÄ¾¤ÊÇ¼ÀÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤è¡£
º£°æ¡¡¶ËÏÀ¡¢¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Ï¿´Íý³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤é¸ÀÍÕ¤òÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤Î¿´¤ä¹Í¤¨¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¤Û¤ÜÌµÍý¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¸À¸ì¤Ï¡¢°ÕÌ£¤Ë¥Ö¥ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ò¼á¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÌÇò¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¸ÞÌ£¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤âÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤À¤±¸À¤¦¤È¡¢º£¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÂç¿Í¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÔÀµ²ò¡Õ¤ò»Ò¤É¤â¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¿´ÇÛ¡£¤½¤³¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÍ¤Ï¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡£
º£°æ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤³¤¦¤¤¤¦¸ÞÌ£¤µ¤ó¤Î¡¢¿Í¤È°ã¤¦»ëÅÀ¤Ï¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¸ÞÌ£¡¡¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢Â¿ËàÀî¤ò¤Ö¤é¤Ö¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¡£°ì¿Í¤Ç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ê³Ø¤Ö¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡£¤¤¤¿¤º¤é¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤Í¡£
º£°æ¡¡¤½¤ó¤Ê¸ÞÌ£¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î³¨ËÜ¤¬ÉÁ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
È©¿¨¤ê¤ä²»¤ò¼Ì¤·¼è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿
¸ÞÌ£¡¡º£°æÀèÀ¸¤Ë¼ÁÌä¡ª¡¡¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¡×¤È¡Ö¥¤¥é¤Ä¤¯¡×¤Ï¤É¤Á¤é¤¬Àè¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º£°æ¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¡×¤Ç¤¹¡£µ¼²»¸ì¡¢µ¼ÂÖ¸ì¤¬¸À¸ì¤Î·Á¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¸ÞÌ£¡¡¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¸À¸ì³ØÅª¤Ë¤Ï¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¡©
º£°æ¡¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ï¥¤¥ï¥¤¡×¤¬ºÇ½é¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö¥ï¥¤¤¶¤Ä¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¤Þ¤º¡¢´¶³Ð¤ä²»¤Ë°ÕÌ£¤ò·Ò¤²¤¿¤â¤Î¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Î·ÁÍÆ»ì¤ä·ÁÍÆÆ°»ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È©¿¨¤ê¤ä¡¢Ê¹¤³¤¨¤ë²»¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ì¤·¼è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡£
¤½¤³¤«¤é¡¢½ù¡¹¤Ë¤½¤Î²»¤Ë°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥ï¥¤¥ï¥¤¡×¢ª¡Ö¥ï¥¤¤¶¤Ä¤Ê¡×¡¢¡Ö¤Ë¤ã¡¼¤Ë¤ã¡¼¡×¢ª¡Ö¥Ë¥ã¥ó¥³¡×¢ª¡Ö¤Í¤³¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤äÃ±¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¸ÞÌ£¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢´¶³ÐÅª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Í¡£¤À¤«¤é¤«¤Ê¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êÍê¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤È¤À¤é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡£Ê¸¾Ï¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Ï¡¢Â¿ÍÑ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£
º£°æ¡¡»ä¤Ï¸ÞÌ£¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤Î³¨ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¸À¸ì¤Î±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¡£
¸ÞÌ£¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤±¤É¤Í¡£
º£°æ¡¡¤â¤Á¤í¤óÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤¿¤À½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¸ì¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤Ä°ÕÌ£¤äÉÔ»×µÄ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¤³¤í¡£¤½¤ì¤ò²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ÀÍÕ¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸ÞÌ£¡¡¤½¤¦¡¢¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤Ã¤Æ¡¢½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤¤¤è¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤¥¬¥ä¥¬¥ä¡¢°û¤ß²°¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡£¡Ê¾Ð¡Ë
この対談は、2023年8月4日、ジュンク堂書店 池袋本店にて行われたトークイベントを再構成しました