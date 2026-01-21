山下美夢有4位、西郷真央は9位を維持 トップ50に日本勢9人【女子世界ランキング】
19日付けの女子世界ランキングが発表された。
【写真】昨年の米年間アワードで日本勢が披露したドレスがゴージャス！
上位陣に大きな順位変動はなく、山下美夢有が日本勢最上位の4位をキープ。9位に西郷真央、14位に竹田麗央が続く。畑岡奈紗が1ランクアップし17位になった。岩井明愛（22位）、古江彩佳（29位）、岩井千怜（30位）、勝みなみ（37位）、佐久間朱莉（41位）がトップ50に入っている。渋野日向子は136位。今年から米ツアーが主戦場となる原英莉花と櫻井心那は、それぞれ189位、191位につけた。ランキング1位はジーノ・ティティクル（タイ）で変わらず。2位のネリー・コルダ（米国）、3位のミンジー・リー（オーストラリア）も順位を維持した。
