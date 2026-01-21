『BLEACH』OP映像「＊〜アスタリスク〜」公開 死神代行篇キャストの座談会動画も解禁
アニメ『BLEACH』（ブリーチ）の軌跡を振り返る特別企画「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」の第1弾となる企画が発表された。「死神代行篇」のスペシャルビジュアルが解禁となった。
【動画】めっちゃ懐かしい！『BLEACH』OP映像「＊〜アスタリスク〜」
さらに、座談会インタビュー動画【『BLEACH』THE STORIES OF CASTS - 死神代行篇】を『BLEACH』アニメ公式YouTubeチャンネルにて公開。森田成一（黒崎一護役）がMCとなり、第1回は「死神代行篇」から、折笠富美子（朽木ルキア役）、松岡由貴（井上織姫役）、安元洋貴（茶渡泰虎役）、杉山紀彰（石田雨竜役）、真殿光昭（コン役）を招いて、約20年前のオーディション秘話やアフレコの思い出など、今まで語られたことのないエピソードが盛り沢山な内容となっている。
また、歴代OP＆ED映像の期間限定公開も順次開始。第1弾はORANGE RANGEの「＊〜アスタリスク〜」となっている。
『週刊少年ジャンプ』で2001年から2016年まで連載していた『BLEACH』は、死神・朽木ルキアと出会い、死神の力を得た主人公・黒崎一護と、その仲間たちの活躍を描いたストーリー。
コミックスの累計発行部数は１億3000万部以上で、ゲーム化、2018年に福士蒼汰主演で実写映画化もされたほか、テレビアニメが2004年〜2012年まで放送された。最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月〜12月に第1クール、2023年7月〜9月に第2クール、2024年10月〜12月に第3クールが放送。そして、最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』が2026年7月より放送される。
『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』では、一護は雨竜の真意を知り、互いに信じあう友として、世界を護る決意を新たにする。そして、『全知全能』をも越えた存在となったユーハバッハ。三界の存亡を懸けた壮絶な戦いは終焉へと向かい、「混沌の禍を進んだ先に待つのは絶望か希望か」死神と滅却師、千年に亘る血戦の果てを描く。
