福岡市は、さまざまな理由で耕作されなくなった市内の農地を活用する取り組みを進めています。この取り組みに賛同した企業では、従業員が野菜の収穫を体験しました。



■奥村誠悟記者

「去年の秋に作付けしたキャベツや白菜が畑いっぱいに育ちました。これから収穫が行われます。」



福岡市西区今宿の農地で20日、野菜を収穫したのは、県内の企業の従業員などおよそ50人です。収穫された野菜は去年、従業員たちが苗を植えました。





この取り組みは、後継者不足などによって耕作されなくなった農地の「活用体験」を、企業の研修などで取り入れてもらおうと福岡市が今年度初めて企画しました。キャベツの収穫に苦戦していたこちらの女性は。■参加者「難しかったです。硬くて。初めて植え付けをしたのですが、こんなに立派になってうれしいです。会社の人に配る予定です。」また、県内でおよそ30店舗を展開する飲食店の関係者は。■参加者「料理でもつ鍋とか出しているので、そのキャベツで使わせてもらおうかなと思っています。自分たちが収穫したものなので告知もしやすい。」参加者たちは自分たちが苗を植えた野菜が大きく育った姿とそのみずみずしさ、そして収穫の喜びをかみしめていました。福岡市の担当者は今後は規模を拡大して、農地の保全と有効活用を進めていきたいと話しています。※FBS福岡放送めんたいワイド2026年1月20日午後5時すぎ放送