ふんわり柔らか！サバのさっぱりみぞれ煮【材料】（4人分）サバ(切り身) 4切れ塩 大さじ 1小麦粉 大さじ 1~2サラダ油 大さじ 3大根おろし 1/4~1/3本分ネギ(刻み) 大さじ 4<合わせだし>だし汁 250ml酒 100mlみりん 大さじ 3塩 少々しょうゆ 大さじ 3【作り方】1、サバは皮側の身の厚い部分に切り込みを入れ、全体に塩を多めに振ってラップで包み、20〜30分冷蔵庫で休ませて水気を拭き取る。2、サバは薄く小麦粉をからめ、フライパンにサラダ油を中火で熱し、サバの皮を下にして並べ、焼き色がついたらひっくり返す。同様に焼き色をつけて取り出し、キッチンペーパーで油をおさえる。3、フライパンの油を拭き取り、＜合わせだし＞の材料を入れて中火にかける。煮たったら(2)のサバを戻し入れ、落とし蓋をして10〜12分煮る。4、(3)のサバを器に盛り、フライパンに大根おろしを加えてひと煮たちさせ、サバにかけて刻みネギを散らす。