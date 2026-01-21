日本経済にじわじわと影響を与えている経団連。一年に一度の「賃上げの指針」を公表した。関係者が「覚悟がいった」と振り返る指針の中身は？ （解説・安藤佐和子）

◆「賃金は上がっていくもの」は常識になるのか

1月20日、経団連は賃上げと働き方に関する指針（※1）を発表した。これから経団連の役員や職員らが全国各地で50回に及ぶ講演や労働側との懇談、人事担当者向けフォーラムなどを実施し、周知していくという。届けたいメッセージは「賃金は上がっていくもの」だ。

企業はつい数年前まで長きにわたるデフレで、「ベア（※2）なんてとんでもない」という状況だったが、ようやく2023年から本格的にベアを復活し始めた。

経団連の集計によると大手企業のベアは前年比で

●2023年 3.99％アップ（30年ぶりとなる高水準）

●2024年 5.58％アップ

●2025年 5.39％アップ

と高水準を続けている。経団連は、「賃上げのモメンタム（機運）が2023年を『起点』として2024年に『加速』し、2025年から『定着』し始めた」と評価している。

そして今年、「さらなる定着」の実現を目指して決定したのが「ベースアップの実施検討を『賃金交渉のスタンダード（基本）』に」というスローガンだ。

発表した経団連・長澤仁志副会長（日本郵船・取締役会長）は「経営者の皆さんに、『まずはベアをスタンダードとしてスタートしてください。上げる、上げないではなく、まず、“ベアしようじゃないか”というところをスタートしてください』」と呼びかけた。

◆相当の覚悟で打ち出した「ベア検討をスタンダードに」

当然、企業の賃上げ方針は個々の企業が業績や投資・採用計画など様々な状況を勘案して決めるもので、経団連に要請されるものではない。経団連関係者も「ベア検討をスタンダードに、とまで打ち出すには相当覚悟がいった。腹をくくらないと呼びかけられない」と心中を明かした。そこまでして踏み込んだ理由は何か？

ーーー長澤副会長は「経済を良くしていこうということで経団連から発信しているわけで、そのベースとなる賃上げをしていかなければならない」と話した。そして、その賃上げの定着のためには、“新たな社会常識”（※3）がつくられることが必要だと、経団連の指針に盛り込まれた。

◆経団連がつくりあげたい「新たな社会常識」＝値上げの容認

経団連が示した、「ベアが標準」を実現するための新たな社会常識とは何か。それは、「適正な価格転嫁と販売価格アップの受け入れ」、つまり「値上げの容認」だ。企業がもうけられなければ賃上げの原資が得られない。よって、企業間取引では、受注企業がコストを「適正に」取引価格に上乗せできるよう、発注企業は「値上げ」を容認すること。個人も、デフレマインドが染みついたあとの物価高の負担は厳しいものの、「よいモノやサービスには値が付く」と認識すること。経団連はそうした「新たな社会常識」が浸透することが重要だと提唱した。

しかし、その前提には、自身や家族の賃金が上がっていなければ、受け入れが難しいという事実もある。

大企業の中でも日本を牽引する企業のトップらがリードする経団連だが、日本の働き手の7割を占める中小企業でも賃上げが実現できるよう、方策を模索、提案している。それをどれだけ本気で実現させるかは、経団連が目指す、「賃金は上がっていくもの」という考え方が日本に定着するかどうかを左右することになるだろう。

＜注釈＞※1 経団連の指針の正式名称は「経営労働政策特別委員会報告」※2 ベア＝ベースアップ。社員の月給の水準を底上げすること。一度上げたら下げるのが難しいことや、残業や休日出勤などの割増手当に連動する他、多くの企業でボーナスや退職金にも連動するので、経営者にとってベアはハードルが高いものと見なされてきた。※3 経団連は「2つの考えの社会的規範化」という言葉を用いている。