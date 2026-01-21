テレビ朝日系で放送中のドラマ『相棒 season24』第13話に毎熊克哉とA.B.C-Zの橋本良亮が出演する。

2000年に『土曜ワイド劇場』の一作として誕生して以来、“国民的ドラマ”としての地位を築き上げた『相棒』。シリーズ誕生25周年、“四半世紀”という記念すべき節目を迎える『season24』では、通算11シーズン目に突入する杉下右京（水谷豊）と亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が、大いなる高みを目指して疾走する。

本日1月21日に放送される第13話では、『相棒season23』の「最終回スペシャル 怪物と聖剣」に登場した毎熊演じる浦神鹿が再登場する。

浦は「僕の友達になってください」と右京の前に突如出現した不気味な男。独特な空気感をまとっており、右京には人懐っこい笑顔で無職の小説家志望だと名乗りながら、実は総理でさえもその存在を無視できない新世代のフィクサーであることが判明。『season23』のラストでは“こてまり”に現れ、「これからたくさん僕と遊んでください」と右京に意味深な笑みを投げかけ、不穏な余韻を残した。

そんな浦は、またもや紅茶店で右京を待ち伏せしたかと思えば、自分は家族全員が殺害された犯罪被害者であると告白。被疑者死亡で打ち切られた捜査に納得がいっていないため、24年前の一家殺害事件の再捜査をしてほしいと持ちかける。何が真実で何が偽りなのか。特命係は浦という人物の奥に広がる深い森へと迷い込んでいくことになる。

毎熊は、「長年愛されている『相棒』シリーズに､浦神鹿のような幻惑的な役で出演させていただくことになりプレッシャーもありましたが､大きな反響があったと聞き、うれしく思っています」と前シーズンでの手ごたえを明かし、今回の第13話については「本格的な遊びが始まります」と浦のような意味深発言。「視聴者の皆様も神出鬼没な浦の今後を楽しんでいただけたら幸いです」と語った。

また、浦の家族が殺害された事件を調べはじめた右京と亀山に近づくのが、公安第三課の刑事・松永理。浦の存在を危険視し、ひそかに単独で調べを進めていたという松永は今後、情報交換がしたいと特命係に持ちかける。

諜報活動のエキスパートらしい隙のなさを見せる松永を演じるのは、俳優としてもドラマや映画、舞台でも活躍しているA.B.C-Zの橋本。今回が『相棒』初出演となる橋本は、オファーを受けたときの心境を「さすがに信じられないという気持ちでした。うれしさ反面、緊張がものすごく込み上げてきて、顔が真っ青になりました」と、喜びの中にもプレッシャーを感じたことを告白。しかし演技はもちろん、アクションにも果敢に取り組み、撮影を完遂した。橋本は「“相棒ファミリー”のもとでお仕事できたことを光栄に思っています。自分の人生の中で素晴らしい時間を過ごすことができました」と撮影を振り返るとともに、「自信を持って“相棒ファン”のみなさまに俳優の橋本良亮をお届けできると思います」と、達成感に満ちた笑顔でアピールした。

毎熊克哉（浦神鹿役）コメント『相棒 season23』の反響 長年愛されている『相棒』シリーズに､浦神鹿のような幻惑的な役で出演させていただくことになりプレッシャーもありましたが､大きな反響があったと聞き嬉しく思っています｡

視聴者へのメッセージ今回は右京さんとの“遊び”が本格的に始まります｡僕自身､この浦神鹿という役がどこへ向かっていくのか全く想像もつきません｡だからこそ楽しんで演じることができています｡視聴者の皆様も神出鬼没な浦の今後を楽しんでいただけたら幸いです｡

橋本良亮（A.B.C-Z）（松永理役）コメントオファーを受けたときの気持ちさすがに信じられないという気持ちでした。僕が『相棒』に出られるわけがないと思っていたので話を聞いたときはうれしさ反面、緊張がものすごく込み上げてきて、顔が真っ青になりました。

水谷豊、寺脇康文と共演した感想本当に素敵な方々です！ 水谷豊さんとは2025年の『無用庵隠居修行9』で初めてご一緒させていただきました。そのときのクランクインで僕が上手くいかなかったのですが、ずっと豊さんが見守ってくださってて休憩中にはアドバイスをいただいたりして、ものすごく心強かったのを覚えています。その後もご飯に連れて行ってくださったことなど、幸せな思い出しかありません。寺脇さんとは2019年の映画『決算！忠臣蔵』でご一緒させていただきました。撮影での絡みはなかったのですが、『相棒』で撮影をしたときに寺脇さんから久しぶりー！！ と話をかけてくださり、『相棒』の撮影の合間にはずっと「りょうすけ、りょうすけ」と下の名前で呼んでくれたりして、とてもうれしい思い出になりました。

視聴者へのメッセージSTARTO社から『相棒』への出演は初ということですが、自信を持って“相棒ファン”のみなさまに俳優の橋本良亮をお届けできると思います。短い期間の撮影でしたが、とにかく“相棒ファミリー”のもとでお仕事できたことを光栄に思っています。自分の人生の中で素晴らしい時間を過ごすことができました。何が言いたいかと言いますと――頑張りました！！！ 是非ご覧ください。

