UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 オリンピアコスとレーバークーゼンの試合が、1月21日05:00にスタディオ・ヨルギオス・カライスカキスにて行われた。

オリンピアコスはメヘディ・タレミ（FW）、ジェルソン・マルティンス（FW）、チキーニョ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはアーネスト・ポク（FW）、クリスチャン・コファン（FW）、イブラヒム・マザ（MF）らが先発に名を連ねた。

その直後の2分に試合が動く。オリンピアコスのロディネイ（DF）のアシストからコスチーニャ（DF）がヘディングシュートを決めてオリンピアコスが先制。

さらに45+1分オリンピアコスが追加点。ロディネイ（DF）のアシストからメヘディ・タレミ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とオリンピアコスがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、オリンピアコスが2-0で勝利した。

なお、オリンピアコスは5分にパナギオティス・レトソス（DF）、73分にメヘディ・タレミ（FW）に、またレーバークーゼンは28分にクリスチャン・コファン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-21 07:00:27 更新