UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 トットナムとドルトムントの試合が、1月21日05:00にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。

トットナムはドミニク・ソランケ（FW）、ジェド・スペンス（DF）、シャビ・シモンズ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはセール・ギラシ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）、カリム・アデイエミ（MF）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。トットナムのウィルソン・オドベール（FW）のアシストからクリスティアン・ロメロ（DF）がゴールを決めてトットナムが先制。

26分にドルトムントのダニエル・スベンソン（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

37分トットナムが追加点。ウィルソン・オドベール（FW）のアシストからドミニク・ソランケ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とトットナムがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、トットナムが2-0で勝利した。

なお、トットナムは86分にアーチー・グレイ（MF）に、またドルトムントは86分にユリアン・リエルソン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-21 07:00:36 更新