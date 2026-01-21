ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月12日にPlayStation 5の本体カバーとDualSense ワイヤレスコントローラーの新色「ハイパーポップ コレクション」を発売する。価格は、本体カバーが1万1480円、コントローラーが1万2480円。全国のPlayStation 取扱店で予約受付中だ。



●ブラックからネオンカラーへのグラデーション RGBライトから着想



新製品は、ブラックからビビッドなネオンカラーへと変化するグラデーションのカラーリングが特徴のコレクションだ。カラーは、レッドの「テクノ」、グリーンの「リミックス」、ブルーの「リズム」の3色を展開。



強い光沢で仕上げたカラーリングに、ほのかな透明感を加えている。



デザインチームによると、ゲーミング製品によくあるRGBライトの輝きから着想を得たのだという。