「ミスをしてしまうのは練習が足りないからだ」そんなふうに自分を責めた経験はないだろうか。プロカードゲーマーの茂里憲之氏は、練習量を増やしても完全にミスを無くすことはできないと語る。無数の選択肢が存在するカードゲームで培われた勝つための思考法は、実はビジネスの現場にも通じるものがある。※本稿は、プロカードゲーマーの茂里憲之『カードゲームで本当に強くなる考え方』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。

「もっと練習しておけば…」

本当に練習量でミスは防げるのか？

ミスをして負けたとき、「もっと練習しておけば」と後悔したことがきっと誰しもあるでしょう。しかし、あとどれだけ、どのような練習をしておけば良かったのでしょうか？

「ミスをしない」という観点でゲームを考えるのであれば、それはミスを潰しきれなかった敗者によってゲームが決まる「敗者のゲーム」としての側面を見ていると言えます。

さて、ここで問題です。あなたは練習をはじめる前、プレイの選択において40％の割合でミスをしていたとします。それを10時間練習することでミスを20％まで減らすことができました。では、ミス率を1％にするにはあと何時間必要でしょうか？

直感的には、「10時間練習してミスが20％減ったんだから、さらに20％減らすにはもう10時間あれば十分だろう」と思えるかもしれません。しかし、この計算がおかしいことは少し考えればわかります。なぜなら、一切ミスをしない人なんかいないからです。練習を重ねればミスは0％に近づくかもしれませんが、0％になることは永遠にありません。

では10時間の練習でミス率が40％から20％に減ったとして、もう10時間練習したらどこまで減らせるでしょうか？楽観的に見積もるならば10％です。

