1985年（昭60）11月に東洋太平洋ライト級王座の初防衛に成功した後も、オレは病院で半月板を損傷した右膝を治療する気はありませんでした。「自分の力で治す」。スッポンやフグの皮で治ると信じてました。

でも、翌86年4月の練習中に、右膝に「グサッ」という痛みがきて、足を床に着けず、すぐに腫れ始め、膝が伸びなくなった。膝関節の中に、何か挟まっている感じでした。

4月26日、日大病院の龍順之助先生の検査を受けました。テレビ中継枠の関係で世界初挑戦は7月でほぼ固まっており、3カ月しかありませんでした。

検査は膝の周辺3カ所を切って、そこから関節鏡などを入れるもので、手術が必要なら一度、傷口を閉じ、日を改めて1週間の入院をするという説明でした。局所麻酔。オレの条件は、関節鏡の映像をモニター画面で自分も見ることでした。

血で映像が曇るので、開けた穴から水を左右に流す。見えたのは、半月板と同じぐらいの大きさの、シャモジ状のものでした。85年6月に半月板を痛めたときに斜めに切れた部分から、新たに半月板が成長していた。水に流され、ぶらんぶらんと揺れてました。

半月板に血管はないから、再生しないと言われている。それなのに、成長した半月板が関節内で動いて、引っかかる。スッポンやフグの皮を大量摂取したからかどうか、分かりませんが、あり得ないことが起きてました。

「これは取らないといけない」。龍先生が入院手続きの話をしている途中、オレは「今、やりましょう」と言いました。もう世界戦まで時間がない。龍先生も「分かりました」と答えてくれました。

ぶらぶら動く半月板をハサミで少しずつ切る。膝の中で器具を動かすわけだから、痛みが出る。脚に力が入ると、出血してモニターが赤く染まり、手術は中断する。腹筋に力を入れて、脚に力を入れないようにしました。

器具の操作をしやすいように「穴を大きくしましょう」とオレが言うと、「治癒に時間がかかるからダメ」と龍先生。キツそうに見えたのか「麻酔で眠りますか」とも言われましたが「いや大丈夫です」と答えました。何度か麻酔を追加しながら3時間半、手術はやっと終わりました。

検査用の局所麻酔で手術したので、痛いのは痛かった。ただ、治そうという気持ちの方が強かった。龍先生も「浜田さんのことだから、また成長する可能性がある」と残さず除去してくれました。

翌日、手術を隠すため、オレは1人で沖縄に行きました。キャンプに行ったことにしたんです。滞在は10日。右膝は熱を持って、手術より痛かったけど、余分なものが取れて気分はよかった。

「よーし、これで動ける」

◇浜田 剛史（はまだ・つよし）1960年（昭35）11月29日生まれ、沖縄県出身の65歳。沖縄水産高で高校総体王者。帝拳ジムからプロデビューし、84年12月に日本、85年7月に東洋太平洋のライト級王座を獲得。86年7月にレネ・アルレドンド（メキシコ）を衝撃的な初回KOで破り、WBC世界スーパーライト級王座を獲得した。戦績は24戦21勝19KO2敗1無効試合。現在は帝拳ジム代表。