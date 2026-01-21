プロ野球の12球団監督会議が20日に都内で行われ、春季キャンプで使用される拡大ベースや検討段階のタイブレーク導入について、日本ハムの新庄剛志監督が自身の見解を述べました。

拡大ベースについて、新庄監督は会議後の取材で「実際やったことないからね。ソフトボールの二つあるベースはいいなと思いますけどね。盗塁も増えると思いますし、ピッチャーのクイックの意識も高まるし、やってみて面白いかもしれない」と肯定的な意見を語りました。

さらに1軍公式試合でのタイブレーク導入についても「賛成派」と述べた新庄監督。その理由について、笑顔で自身の二の腕をポンポンと叩き「監督の腕も見せられるし、こんな作戦もあるんだって（見せられる）」と語り、ファンを魅了できる利点があることを指摘しました。

また取材中、新庄監督はおもむろに「質問するのを忘れた」と話し出す一幕もありました。日本ハムは昨季2度、公共交通機関の遅延により、やむを得ず球場到着が遅れ、それが試合遅延につながりました。新庄監督はその時のことを振り返り「17時40分に到着し、1時間半遅れで試合。もし19時50分着とかだったらどうなるんですかね。中止になるんですかね？」と報道陣に問いかけたあと、最後は「コーヒー飲んでいたら忘れた」とつぶやき、その場を笑いで包みました。