『ラムネモンキー』消えたマチルダ…意外な過去が明かされる【第2話あらすじ】
俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎が主演を務めるフジテレビ水10ドラマ 『ラムネモンキー』（毎週水曜 後10：00）の第2話が21日に放送されるを前に、あらすじ、場面カットが公開された。
【写真】フォントが渋い！…ラムネモンキーのポスタービジュアル
今作の主人公は吉井雄太（通称ユン／反町）、藤巻肇（通称チェン／大森）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の３人。中学生時代に映画研究部で熱い青春を過ごした同級生だが、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。ひさびさに再会した３人が、かつての映画研究部顧問教師の謎の失踪事件を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す「1988青春回収ヒューマンコメディ」だ。
■第2話あらずじ
中学の同級生・吉井雄太（反町隆史）、藤巻肇（大森南朋）、菊原紀介（津田健次郎）の３人は、カフェの店員・西野白馬（福本莉子）とともに人骨が発見された工事現場に忍び込む。そこで発見したのは、中学時代の臨時教師・マチルダこと宮下未散（木竜麻生）が使っていたのと同じボールペンだった。
雄太たちは地元の警察署へ行き、鶴見巡査（濱尾ノリタカ）にマチルダの殺人について捜査するよう訴えるが、相手にされない。自分たちで事件を調べようとするが、他に当時からの友人もおらず、記憶もあやふや。途方に暮れる３人を見かねた白馬はＳＮＳで情報を求める。
一方、贈賄事件の容疑がかけられた雄太の謹慎は解けたものの、閑職に追いやられてしまう。料理研究家である妻の絵美（野波麻帆）や高校生の娘・綾（三浦舞華）も事件の影響を受け、家の中は重たい空気に。
白馬のＳＮＳに元クラスメートの石井洋子から連絡があった。４人は白馬が働くカフェで対面する。再会を懐かしむ洋子だが、雄太たちは彼女を全く思い出せず。雄太がマチルダについて尋ねると、洋子いわく、彼女はアダルトビデオに出たり、愛人バンクに登録していた過去があり、それが学校にバレて辞めさせられたという。あまりの話に呆然（ぼうぜん）とする３人。
そして、雄太の脳裏には妙な記憶が浮かぶ。当時、雄太と親しかったミンメイこと大葉灯里（泉有乃）とマチルダが決闘し、マチルダは殺されて沼に沈められたという…。
