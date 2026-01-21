テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第111回 日テレが異例のSixTONES3夜連続GP帯フィーチャー その必然性と彼らに求められるものとは
●「ゴリ押し」批判と紙一重の編成
「ゴリ押し」という批判と紙一重の編成と言っていいだろう。
日本テレビが17日(土)に『with MUSIC』の「SixTONES1時間SP」、18日(日)に冠番組『Golden SixTONES』、19日(月)に『しゃべくり007』のメインゲストにSixTONES起用と、ゴールデン・プライム帯の3夜連続で彼らをフィーチャーした。
さらに日テレは今年元日にも『Golden SixTONES』の3時間特番を編成。他局ではTBSが1月12日にゴールデン・プライム帯の冠特番『6SixTONES』を放送したほか、昨年大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』(NHK)で新宿から生中継された“6周年アニバーサリーメドレー”も記憶に新しいところだ。
STARTO ENTERTAINMENTのグループではトップを走るSnow Manに加えて昨年はtimeleszの台頭が目立ったが、なぜ今これほどSixTONESがフィーチャーされているのか。その背景や彼らの現在地点をテレビ解説者の木村隆志が掘り下げていく。
日本テレビ
○6周年という特別なタイミング
2020年1月デビューの彼らは6周年を迎え、21日にベストアルバムリリースする。SixTONESというグループ名が物語るように、彼らにとって“6”は特別な数字。「このタイミングでもう一段階進化して国民的アイドルに近づきたい」という思いがうかがえるとともに、各局が「それをアシストして関係性を密にしておきたい」と考えるのは自然な流れだろう。
ただ、正直なところSixTONESは同時デビューの盟友・Snow Manにシングル、アルバム、CD・ブルーレイの売上などで2〜3倍の差をつけられている。各局のテレビマンは「広告収益が最も高い」と言われるコア層(主に13〜49歳)の個人視聴率を獲得するために「いかにSnow Manをキャスティングするか」を求められているが、現実的に彼らはすでに忙しく、そもそもメンバー数が9人と多く集めることすら難しい。
また、同じSTARTO勢ではオーディション「timelesz project」の勢いが継続中のtimeleszに注目が集まり、昨年は各局が次々に冠番組を放送した。それでも「まだ顔と名前を売っている」という段階であり、メディアへの出演経験が浅いメンバーも多く、ゴールデン・プライム帯のレギュラーとしては時間が必要と見られている。
一方、SixTONESはデビューこそ6年前だが結成は2015年5月。CDデビューしないまま雌伏の時を過ごした時期が長く、昨年結成10周年を迎えた苦労人だけに、彼らを支えるファンの熱はSnow Manにも負けていない。
●業界で評価されるバラエティ対応力
さらに彼ら自身、平成終盤から令和にかけて売れるアイドルの必須項目となった“仲の良さ”や“絆の固さ”を持ち合わせている。個々の活動で忙しくなった今なお「時間がかかってもライブ演出などを全員で決める」などの姿勢は変わらず、それは『Golden SixTONES』での一体感にもつながっているのだろう。
「メンバーのバラエティの対応力は旧ジャニーズ事務所時代も含めてトップクラスの素質」などと期待をかけるテレビマンもいるだけに、日テレの3夜連続フィーチャーも合点がいく。
振り返ると日テレは昨年からSixTONESをプッシュしていた。まず元日に冠番組『Game of SixTONES』を放送したほか、4月には早くも『Golden SixTONES』としてレギュラー化。しかも日曜ゴールデン帯という最も視聴者が多い時間帯への抜てきだった。
その他でも日テレは、8月11日に堺正章、小泉孝太郎とMCを務めた音楽特番『昭和平成令和 日本人を支えた80年80曲』に起用。MCだけでなく「戦後の名曲をSixTONESがカバー」という彼らの歌唱力を生かす構成が採用された。
さらに9月9日には『第45回全国高等学校クイズ選手権(高校生クイズ2025)』のパーソナリティーにもキャスティング。そして年をまたいで今回の3夜連続ゴールデン・プライム帯への起用につなげた。
なかでも『with MUSIC』は「音楽番組に1組だけの出演で計8曲を披露」というVIP待遇。歌やダンスだけでなく結成前から現在までの歩みを振り返るトークも盛り上がり、ファンの反響も上々だった。その扱いはすでに国民的アイドルのそれだが、他局も日テレの独占を許さないためにこのような“先行投資”を追随していくのではないか。
○マルチか音楽優先か、国内か世界か
ここまでSixTONESを中心にSTARTOのグループに言及してきたが、他事務所はどうなのか。
BMSG のBE:FIRSTやMAZZEL、LAPONEのJO1やINI、LDHのTHE RAMPAGEやFANTASTICS、TOBEのNumber_iやIMP.、スターダストのM!LKや超特急、さらに＆TEAMやK-POP勢など熱心なファンを持つグループは多いが、そのほとんどがアーティスト志向。メディアやイベントへの出演は音楽関連が大半を占め、STARTO勢のような「バラエティもドラマも」というグループは少ない。
むしろ「国内のバラエティやドラマより、音楽で世界を狙い楽曲と技術を磨く」というスタンスであり、ファンもそれを支持している。テレビ局としては、国内でのマルチな活動に前向きで、ファンも視聴率獲得を含めた推し活に励むSTARTO勢に期待するのは当然だろう。
頭1つ抜けた人気のSnow Manだが、それでも冠番組や主演ドラマの数は、まだ全盛期のSMAPや嵐には及ばないだけに、各局としては「ツートップ」となり得るグループに台頭してほしいところ。timelesz、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! groupなど候補は多いが、総合力で上回るほか、結成10年・デビュー6年を迎えて伸び盛りのSixTONESは「鉄は熱いうちに打て」のタイミングとなる。
今後、日テレだけでなく他局もどのように食い込んでいくのか。それともSixTONESはメンバーのソロ出演に留めて他のグループに狙いを定めていくのか。一定の方向性が見える一年になりそうだ。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
