チョコチョコチョコーーーッッ！！【ミスド】もう食べた？「眼福ドーナツ」に注目

チョコ好きさんにはたまらない季節が【mister Donut（ミスタードーナツ）】に到来！ 10月29日に発売されたポン・デ・ショコラシリーズは、見た目からして濃厚感たっぷり。2月下旬までの期間限定予定なので、気になっているなら早めのチェックが安心です。今回はその中から、筆者も実食した2種類をご紹介します。

贅沢チョコづくしが嬉しい「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」

もっちり食感のポン・デ・ショコラ生地に、濃厚なショコラカスタードを絞った満足感のある一品。表面にはチョココーティングと、チョコクランチがトッピングされ、風味と食感の両方を楽しめます。生地の軽い食感は、カスタードのコクのある甘さが相性よく、スイーツ好きにはたまらない組み合わせでした！ おやつにも、ちょっとしたご褒美にもぴったりです。

とろける口どけにキュンとする「ポン・デ・生チョコショコラ」

昨年も人気だった「ポン・デ・生チョコショコラ」が今年も再登場。しっとり濃厚な生チョコが、ポン・デ特有のもちもち生地と重なり、ひと口ごとにとろけるような優しい甘さが広がります。見た目も艶感のあるチョコが華やかなので、差し入れや友だちへのプチギフトにもぴったり。コーヒーやミルクと合わせれば至福のひとときが楽しめます。

