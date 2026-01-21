庄司智春

　お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が18日、自身のインスタグラムを更新。妻の藤本美貴が撮影した写真をアップし、反響を呼んでいる。

【写真】恐るべし!消しゴムマジック　暖炉の前でくつろぐ庄司　思わず二度見

　「ミキティが　笑いながら　ちょっとスマホ貸してみな!って言うから　渡したら　写真撮りだしてコレ」と暖炉の前でくつろぐ姿を投稿。額が“そり込み”のように大きく後退した、思わず二度見のカットだった。「大事な部分　消しゴムマジックで消しやがったよ　ふざけんな!　そんな訳ねぇだろ!!」とつづった。

　フォロワーからは「暖炉つけるとき焼けたんかな??」といった声のほか、17日に庄司も藤本もインスタグラムでセドナへの正月旅行を報告していることもあってか、「髪ならセドナに置いてきた」とユーモアをまじえたコメントも。

　夫婦の仲の良さがうかがえるやりとりに、「さすがミキティ!!」「消しゴムマジック!笑笑」「仲良すぎて素敵です」「いつも写真のセンス最高なんだよな」と藤本の“ナイス”な撮影を絶賛する声が寄せられていた。

