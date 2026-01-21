『ラムネモンキー』第2話 “雄太”反町隆史たちが元クラスメートと再会 想定外の話に呆然
反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第2話が21日の今夜放送される。
【写真】決闘するマチルダこと宮下未散（木竜麻生）
本作は『コンフィデンスマンJP』『リーガルハイ』などを手がけた古沢良太が脚本を務める青春回収ヒューマンコメディ。“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生をコミカルかつエモーショナルに活写する。
■第2話あらすじ
中学の同級生・吉井雄太（反町）、藤巻肇（大森）、菊原紀介（津田）の3人は、カフェの店員・西野白馬（福本莉子）とともに人骨が発見された工事現場に忍び込む。そこで発見したのは、中学時代の臨時教師マチルダこと宮下未散（木竜麻生）が使っていたのと同じボールペンだった。
雄太たちは地元の警察署へ行き、鶴見巡査（濱尾ノリタカ）にマチルダの殺人について捜査するよう訴えるが、相手にされない。自分たちで事件を調べようとするが、他に当時からの友人もおらず、記憶もあやふや。途方に暮れる3人を見かねた白馬はSNSで情報を求める。
一方、贈賄事件の容疑がかけられた雄太の謹慎は解けたものの閑職に追いやられてしまう。料理研究家である妻の絵美（野波麻帆）や高校生の娘・綾（三浦舞華）も事件の影響を受け、家の中は重たい空気に…。
白馬のSNSに元クラスメートの石井洋子から連絡があった。4人は白馬が働くカフェで対面する。再会を懐かしむ洋子だが、雄太たちは彼女を全く思い出せない。雄太がマチルダについて聞くと、洋子いわく、彼女はアダルトビデオに出たり、愛人バンクに登録していた過去があり、それが学校にバレて辞めさせられたという。あまりの話に呆然とする3人。
そして、雄太の脳裏には妙な記憶が浮かぶ。当時、雄太と親しかったミンメイこと大葉灯里（泉有乃）とマチルダが決闘し、マチルダは殺されて沼に沈められたというのだ。
ドラマ『ラムネモンキー』はフジテレビ系にて毎週水曜22時放送。
