『冬のなんかさ、春のなんかね』第2話 文菜、ゆきおから一緒に住まないかと提案される
杉咲花が主演するドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第2話が今夜放送。文菜（杉咲）がゆきお（成田凌）から一緒に住まないかと提案される。
【写真】ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』第2話より
監督・脚本を今泉力哉が務める本作は、杉咲演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れやかなわなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。
■第2話あらすじ
ある冬の晴れた日。古着屋で働く文菜は行きつけの喫茶店・イスニキャクで遅めのランチを食べながら、店員の和地くん（水沢林太郎）や店長のジョーさん（芹澤興人）とクリスマスの過ごし方について話していた。「クリスマスは恋人と過ごしたい？」文菜は過ごさなくてもいい派だが、恋人のゆきお（成田凌）は過ごしたい派だ。
クリスマスイブ。文菜はゆきおと一緒に買い物やディナーを楽しむ。しかし翌朝、ゆきおから「夏くらいに一緒に住まない？」と提案された文菜は即答することができなかった。
古着屋でともに働く友達のエンちゃん（野内まる）、クリスマスを彼女と過ごさなかった和地くんもそれぞれ違う種類の悩みを抱えていた。
水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』は、日本テレビ系にて毎週水曜22時放送。
