Ｓｎｏｗ Ｍａｎの宮舘涼太が、本木雅弘主演の映画「黒牢城（こくろうじょう）」（黒沢清監督、２０２６年公開）で戦国武将・荒木村重に家臣として忠義を尽くす乾助三郎（いぬい・すけさぶろう）役を演じることになった。

本木が演じる荒木村重が密室となった城内で怪事件の解決に挑む物語。宮舘は「脚本の段階で、引き込まれると同時にすごく貴重な役をいただけたなと感じました」と大喜び。「豪華なキャストの方々、そして黒沢監督のもとで演じるプレッシャーを感じましたが、『たくさん学ぶ、全てを出し切る』という気持ちを掲げて撮影に挑ませていただきました」と振り返った。

極上のミステリー時代劇。「それぞれが色々な角度で悩み、騙し、奮闘する、誰が正義なのか、そんな作品です。見る方も自分がその時代を生きた一員だという目線で観ていただき作品を感じてもらえたらうれしいです」とファンにメッセージを送った。

◆映画「黒牢城」 荒木村重（本木雅弘）は暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する。城は織田軍に囲まれ孤立無援に。城内の血気盛んな家臣たちを抑えながら、村重は妻・千代保（吉高由里子）を心の支えに、城と人々を守ろうと苦心していた。そんな時、城内である少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内に居る家臣や身内の誰か。城外は敵軍。城内は裏切り者。誰もが疑心暗鬼になっていく中、村重は牢屋に囚われた危険な天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に謎の解決に挑む。事件の驚きの真相とは―。