第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往復路、総合すべて新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の原晋監督（５８）が、５区で区間新記録をマークした「シン山の神」黒田朝日、８区３年連続区間賞の塩出翔太、チームを陰で支えた徳澄遼仁主務ら４年生の選手とマネジャー計１４人にプレゼントする卒業旅行の行き先が、太平洋マリアナ諸島グアムに決まったことが２０日、分かった。２月下旬にグアム有数の人気ホテル「星野リゾート リゾナーレグアム」で数泊して最後の思い出の時間を過ごす。

青学大は２０１５年の箱根駅伝で初優勝。その後、原監督はテレビ出演や講演などの依頼が殺到する「売れっ子」に。２０１６年以降、その副収入の中から卒業旅行をプレゼントしている（コロナ禍の２０２１年は除く）。大学スポーツ界において監督による卒業旅行プレゼントは異例中の異例。一部では批判もあるが、それに屈することなく、原監督は独自のマネジメントを貫いている。

旅行先については毎年、主将と主務を中心に学生で決めている。今年の箱根駅伝で優勝した直後、原監督は「円安の今、ハワイに行くよりも金沢などの高級旅館ですしやカニを食べた方がいいんじゃないかな。まあ、私が行くわけではないので、みんなで決めればいい」と楽しそうに話した。原監督の妻で寮母の美穂さん（５８）は「どこに行くか、より、誰と行くか、が大事」と毎年の４年生に「金言」を送っている。

主将の黒田朝日が「箱根もいいかも？」と冗談交じりに提案すると、多くのチームメートが「箱根はもういいって！」と突っ込みを入れて「廃案」に。入念に行き先や日程を話し合った結果、日本から３時間半から４時間で行けるグアムに決定。その中でも、レストランやプールなどが充実している人気ホテルの「星野リゾート リゾナーレグアム」に数泊することがことが決まったという。

グアムに向かう前には４年生全員で大阪に向かう。昨年２月、現４年生と同期の皆渡星七（みなわたり・せな）さん（当時３年）が悪性リンパ腫のため、２１歳の若さで亡くなった。２月２１日に皆渡さんの故郷の大阪・豊中市で、昨季主将の田中悠登さん（２３）が中心となって「ななつぼしマラソン」が開催される。「４年生みんなで参加します。箱根駅伝で優勝し、星七にいい報告ができます」と塩出は語る。

今月２５日には練習拠点の相模原キャンパス最寄りの淵野辺駅周辺で優勝パレードが開催される。その一方で、箱根駅伝から４日後の７日午前５時４５分から朝練習を再開。４年生も２月上旬まで東京・町田市の選手寮で生活。黒田朝日、塩出翔太、３区７位の宇田川瞬矢、１区登録ながら直前の体調不良で欠場となった荒巻朋熈は別府大分毎日マラソン（２月１日）に向けて地道に練習を重ねている。最後まで学生生活を全力で駆け抜けた後、グアムで４年間を語り合う。

◇２０１５年以降の箱根駅伝成績と原監督による卒業旅行プレゼントと大作戦（カッコ内は主な４年生）

▽１５年 優勝 なし（まだ原監督の収入が多くなかったため） ワクワク大作戦（藤川拓也、高橋宗司）

▽１６年 優勝 静岡・熱海 ハッピー大作戦（神野大地、久保田和真）

▽１７年 優勝 ハワイ サンキュー大作戦（安藤悠哉、一色恭志）

▽１８年 優勝 ハワイ ハーモニー大作戦（下田裕太、田村和希）

▽１９年 ２位 グアム ゴーゴー大作戦（森田歩希、小野田勇次）

▽２０年 優勝 ハワイ やっぱり大作戦（鈴木塁人、吉田祐也）

▽２１年 ４位 なし（コロナ禍のため） 絆大作戦（神林勇太、吉田圭太）

▽２２年 優勝 群馬・草津 パワフル大作戦（飯田貴之、高橋勇輝）

▽２３年 ３位 沖縄 ピース大作戦（岸本大紀、近藤幸太郎）

▽２４年 優勝 ハワイ 負けてたまるか！大作戦（佐藤一世、倉本玄太）

▽２５年 優勝 グアム あいたいね大作戦（田中悠登、太田蒼生）

▽２６年 優勝 グアム 輝け大作戦（黒田朝日、塩出翔太）