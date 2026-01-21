浜辺美波、年始“食あたり”の理由を告白「悔しくて…」
俳優の浜辺美波が、20日放送の日本テレビ系バラエティー『行列のできる法律相談所』2時間スペシャル（後9：00）に出演。年始早々の“食あたり”の原因を明かした。
【写真】この日は笑顔で！浜辺美波『行列』に出演
この日の放送で、浜辺は「8〜10時間放置した海老天食べちゃって（笑）。生牡蠣とかだったらわかるんですけど、海老天っていうのが悔しくて…」と茶目っ気を交えて打ち明けていた。
浜辺は4日、自身のXを更新。「明けましておめでとうございま食あたり！」と書き出し、「年始早々、食あたりかましてしまいまして、お水も経口補水液も体が拒否していました！」「やっと少しづつ復活！年末年始、食あたりしていた皆さん！している皆さま、おつかれさまです… 改めて、ご飯を美味しく食べられる素晴らしさを実感しております！」などとつづっていた。
