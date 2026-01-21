その差はわずか200点。TEAM雷電の萩原聖人（連盟）が1月20日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板し、オーラスでの逆転勝利を決めた。

【映像】得意の三色同順！萩原、わずか200点差の逆転勝利が決まった瞬間

当試合は起家からEARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、萩原、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）の並びで開局。東1局では7巡目にリーチをかけた竹内が5200点をアガった。萩原は親番の東2局、發・ドラ2の7800点（供託1000点）を獲得。竹内を抜くと、テンパイ流局で迎えた東2局2本場では鳴きを重ねてダブ東・中・混一色の親満貫・1万2000点（＋900点、供託2000点）を成就させた。

東2局4本場では、親の竹内に3900点（＋1200点、供託1000点）を放銃。東3局では伊達が親満貫・1万2000点（供託1000点）、東3局1本場では竹内が満貫・8000点（＋300点）をアガった。南1局1本場、南1局2本場では柴田が親満貫・1万2000点（＋300点、供託1000点）、親跳満・1万8000点（＋600点）と連続で加点。これで柴田がトップ目に立った一方、萩原は南2局1本場で白・赤・ドラの5800点（＋300点）を奪取した。

南3局3本場では、柴田が伊達に3900点を献上。これで萩原はトップ目に返り咲くも、南3局4本場では伊達が親満貫・1万2000点（＋1200点）を完成させたことで2着目に後退した。それでもトップ目の伊達と1800点差で迎えた南4局、親の連荘を狙う竹内が鳴きで牽制する中、萩原はチーを駆使して二万のカンチャン待ちで待機。これが竹内から放たれ、三色同順・ドラの2000点で激闘を制した。

全19局、約2時間半の超ロングゲームだった。試合後、萩原は「よかったって感じよ」と安堵。「東場は俺のペースで手も入っていたし、二の矢が打てるような手が来ていたんだけど…。みんなさすが、このまま終わるわけないなって感じだった」と振り返った。

「前回、連対の流れを俺が止めちゃったので…」。チームは直近6戦で4勝と好調な中、前回登板時に3着だった萩原は「なんとかして最低でも2着のつもりで打ったんですけど、その結果がよかったですね。本当、最高の結果になった」と笑顔。ファンには「戦っている時は1人なんですけど、実際はユニバースはじめ、友達とかいろいろな人が一緒になって戦ってくれているなぁって感覚をすごい思うんですよね。今日の勝ちは、みんなが勝たせてくれたトップかなと思っているので。本当、いつもみんなありがとう！」と感謝を述べた。

【第1試合結果】

1着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）3万2000点／＋52.0

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）3万1800点／＋11.8

3着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）2万8400点／▲11.6

4着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）7800点／▲52.2

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

