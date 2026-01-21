「ギャップがいい」内田理央、“愛車”とともに特攻服姿公開「似合いすぎる!!!!」「濃いメイクも似合いますな」
俳優の内田理央が21日までに自身のインスタグラムを更新。ギャップのある姿にファンから反響が寄せられた。
【写真】「ギャップがいい」“愛車”とともに特攻服姿を披露した内田理央
俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00）に出演している内田。名古屋･錦の高級クラブで働きながら中学一年生の息子を育てるシングルマザー・城島麗奈を演じる。田上湖音波（橋本）とはヤンキー時代からの大親友で“マブダチ”という設定。
内田は「麗奈も登場するので是非ご覧くださいねー」とドラマを紹介。「愛車かっこよ！」とつづり、特攻服姿でバイクに寄りかかりポーズを決めた写真をアップ。さらに、ヤンキー時代だけでなく、
この投稿に「ギャップがいいw」「めっちゃカッコいいです」「似合いすぎる!!!!」「濃いメイクも似合いますな」といったコメントが寄せられた。
