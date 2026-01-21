小さ過ぎるポテトチップも　“ジャガイモ不作”で小ぶりに…メーカーから悲鳴　店頭でも値上がり　2025年の猛暑と少雨が生産地･北海道を直撃　　

2025年夏の記録的な猛暑と少なかった雨の影響が、ジャガイモの日本一の生産地･北海道を直撃。小ぶりのジャガイモばかりが目立ち、収穫量も大きく減少する事態に。

ポテトチップスのメーカーからは悲鳴が上がっている。

メーカーが頭悩ませる“ジャガイモ不作”

吉岡恵麻キャスター：

揚げたてのポテトチップがたくさんあります、絶景です！

埼玉・八潮市の工場で作られていたのは、“できたてをその日に配送”がウリの菊水堂のポテトチップ。揚げたてホヤホヤ、味付け前のお味は…。

吉岡恵麻キャスター：

甘い！ジャガイモ本来の甘みがすごいです。揚げたてってこんなに美味しいんですね。

ところが中には、“小さすぎる”ものも…。

今、このメーカーが頭を悩ませているのが“ジャガイモの不作”。

工場に運ばれてきたものを見てみると…。

菊水堂・岩井菊之社長：

こういう小さなサイズが増えているんですね。本当はこのくらいのサイズが欲しい。

吉岡恵麻キャスター：

全然違いますね。小ぶりなジャガイモばかり…。

この日に使われていたのは、2025年秋に収穫された北海道産。

ジャガイモは専用の機械で皮むきされた後、スライスされ洗浄される。そして、油であげること約3分。ポテトチップに早変わり！

しかし小さなジャガイモが増えたことで、選別の工程で廃棄になってしまう小さなチップスが増えたという。

菊水堂・岩井菊之社長：

大きさがかなり不揃いな状況で、企業体力という面では厳しいものがある。

平年の1.5倍以上の高値に

2025年夏の記録的な猛暑と少なかった雨の影響が、日本一の生産地･北海道を直撃。

畑には小ぶりのジャガイモばかりが目立ち、収穫量も大きく減少していた。

さらに不作の影響で卸値も上がり、東京都中央卸売市場の最新の卸売価格は1キロあたり286円と、平年の1.5倍以上の高値となった。

スーパーでは、買い物客から“剥いたら食べるところがない”との悲鳴も…。

買い物客：

だいぶ値が上がった。みなスーパーで売ってるのが小さいのばっかりで、下手な人が剥いたら食べるところがなくなっちゃう。

スーパーの野菜売り場では…。

記者リポート：

2025年は100gあたり税込み25円で売られていたのが、2026年は税込36円で販売されているということです。

小ぶりのジャガイモが7個ほど入った1袋当たりの価格は約250円。1年前に比べ、1.5倍ほどの値上がりになっているという。

買い物客からは「ジャガイモが小さいと使いづらい」と嘆く声も…。

買い物客：

あまり小さいと、皮剥いた時に身がほとんどないでしょ。あまり小さい時は買わないようにしてるけど、間に合わない時は買っちゃう、どうしても。

一方、店では極端な値上げを防ぐためにこんな対策を。

スーパーマルサン久喜店 青果部副部長・板清英樹さん：

（Q.現状は？）

(2025年より)1.5倍から2倍くらいの感覚。“不揃い品”を含めて買い求めやすい商品を探しながら販売している。

農水省では、今後もしばらくジャガイモの高値傾向が続くとみている。

