人生は思うようにいかないことばかり。

努力しても報われない日もある。

誰にも理解されず孤独を感じる夜もある。

それでも、人は小さな言葉で再び立ち上がることができる。

そんな「人生を豊かにしてくれる言葉」を集めたのが

『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）だ。

あなたの悩みをきっと解決してくれる言葉があるはず。

耳を澄ませて読んでほしい。

怖さの奥には本当の願いが隠れている

新しい環境に入るとき、不安でいっぱいになる。

「うまくやれるだろうか」「受け入れてもらえるだろうか」

考えるほどに、足がすくむ。

慣れた場所を離れるのが怖くて、挑戦の扉を開けずに立ち止まってしまう。

それらはとても自然なことです。

人は本能的に、知らない世界を危険だと感じる生き物。

「怖い」と思えるのは異常ではなく、むしろ健全な反応なのです。

怖さの奥には本当の願いが隠れています。

「成長したい」「新しい自分に出会いたい」という思いがあるからこそ、不安も強くなる。恐れはあなたの可能性を示すサインでもあるのです。

新しい景色は慣れた場所の外にしかありません。

怖さを感じながらも一歩を踏み出したときにだけ、未来は広がっていきます。

勇気とは、不安がなくなることではなく、不安を抱えたまま進む力のこと。

わたしは幼少の頃から、新しい輪に入るのが苦手でした。

「場違いではないか」「浮いてしまわないか」と考えては、気が重くなりました。

でも実際に参加してみると、同じように不安を抱えている人ばかりだったのです。

むしろその気持ちを共有できたことで、思いがけないつながりが生まれました。

怖さは避けるべきサインではなく、成長への入口です。

最初はぎこちなくても、続けていくうちに必ず慣れていきます。

そして気づけば、その場所が新しい「安心の居場所」に変わっているのです。

不安を感じるのは、そこに大切な学びや出会いが待っている証拠。

未来を広げる一歩は、恐れを完全に消してからでは踏み出せません。

「怖いからやめる」のではなく、「怖いけれど動く」と決めること。

その瞬間から、あなたの世界は少しずつ変わっていきます。

勇気とは、怖さを抱えたまま

一歩踏み出すこと

※本稿は、『自分に自信が持てません 生きづらさがほどける50の言葉』（いれぶん）より一部を抜粋・編集したものです。