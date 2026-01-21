二流は「検討します」と時間を浪費する…一流だけが知る、無能な人がやらないこと

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 心の荷物の手放し方』（ダイヤモンド社）など、累計33万部を突破した人気シリーズの原点、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）です。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。

「大したことがない人」に見られる、ある共通点について

今日は、失礼な言い方になってしまうかもしれませんが、「実は大したことがない人」を見分ける方法、あるいはその共通点についてお話ししたいと思います。

私自身、これまで多くの人と関わり、新しい出会いを重ねてくる中で、あることに気がつきました。それは、「もったいぶる人」や「出し惜しみををする人」は、実はそれほどすごくないことが多いという事実です。

「もったいぶる人」の正体

仕事でもプライベートでも、何かをお願いしたときの反応は人それぞれです。「いいですよ、やりますよ！」と即答してくれるフットワークの軽い人もいれば、一方で、「いやあ、それは難しいですね…持ち帰って検討します」と、ひどく時間をかける人もいます。

後者の場合、長く待たされた挙句に「やっぱり無理でした」と断られることもありますし、仮に「特別にOKが出ました」と言われても、いざフタを開けてみると大した結果にならなかったり、反響が少なかったりすることが多々あります。

つまり、「ものすごくもったいぶった割には、結果はこれ？」というパターンが非常に多いのです。逆に、「いいですよ」と出し惜しみせず引き受けてくれる人のほうが、結果として素晴らしい成果を出すことが多いのです。

自信のなさが「出し惜しみ」を生む

なぜ、このような現象が起きるのでしょうか？ それは、もったいぶったり出し惜しみをしたりする人が、自分の実力や影響力、持っている手札に自信がないからだと言えます。

これはポーカーに例えると分かりやすいかもしれません。手持ちのカードが「ツーペア」くらいしかないとします。決して強い手札ではないため、正直に勝負しては負けてしまうかもしれません。

だからこそ、はったりを効かせたり、無意味に時間をかけたりして、「スペードのエースを持っているかもしれないぞ」と思わせるような演技をする必要があるのです。

つまり、彼らは自分自身で「自分の手札はしょぼい」と薄々自覚しているからこそ、自分を大きく見せるために「もったいぶる」という戦略をとらざるを得ないのです。

スピード感が信頼と成長を呼ぶ

一方で、出し惜しみをしない人はどうでしょうか。「細かいことは言わずにやりますよ！」というスタンスの人は、コミュニケーションのスピードが段違いです。もったいぶる人が1往復のやり取りをしている間に、出し惜しみしない人は10往復、20往復と話を進めていきます。

このスピード感があれば、ビジネスでも遊びでも物事がどんどん展開し、お互いにとって「ウィンウィン」の関係が築きやすくなります。

また、フットワーク軽く動くことで、その人自身に経験値が蓄積されますし、仲間も増えていきます。結果として、出し惜しみしない人のほうが、後から確実に伸びていくのです。

自己開示が人間関係の鍵

もし、この話を聞いて「あ、自分はもったいぶってしまっているかも…」とドキッとされた方がいたら、これからは少しスタンスを変えてみることをオススメします。

手の内を見せない駆け引きは、信頼関係を築く上ではデメリットになりがちです。私も精神科医として診察をする際、患者さんに心を開いてほしい時は、まず自分から「私はこういう人間で…」とうざくない程度に自己開示をします。そうして自分の手札を見せることで、相手も安心して気を許してくれるようになるのです。

自分の手札を出し惜しみせず、素直に見せていくこと。それが、最終的には仕事も人間関係も円滑にし、自分自身を成長させる一番の近道なのではないでしょうか。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。