アメリカのトランプ大統領がノーベル平和賞を受賞できなかったことをめぐって、「もはや純粋に平和のみを考える義務を感じない」とノルウェーの首相に伝えていたことがわかった。

【映像】トランプ氏がノルウェーの首相に宛てたメッセージ

アメリカメディアによると、トランプ氏はノルウェーのストーレ首相にあてたメッセージの中で、「8つの戦争を止めた功績にもかかわらず、ノルウェーがノーベル平和賞を授与しないと決めた以上、私はもはや純粋に平和のみを考える義務を感じない」と伝えたという。「常に平和が最優先」としながらも「今やアメリカにとって何が良くて適切かを考えることができる」としている。

また、グリーンランドがデンマーク領であることについても、「何百年も前に船が上陸しただけだ」と疑問を呈している。さらに「アメリカがグリーンランドを完全に掌握しなければ、世界の安全は保証されない」と主張した。

これを受けて、漫画家の瀧波ユカリ氏は「めちゃくちゃな言いがかりにしか聞こえない。この言いがかりの中に意味を見出したりとかは無意味だと思っていて。政治って言葉でやっていくものだと思う。言葉で信頼を見せて、でももう何を言ってるかがわからないぐらい。要はノーベル平和賞をもらえなかったことでいちゃもんをつけて、領土問題にまで発展させようとしてるわけじゃないないですか。これをそのままなんか飲み込んでコミュニケーションを取るなんて無理なので、まずこれをまともに受け取ろうとすることからやめなきゃいけないと思う」と厳しく語った。

デンマークはNATO加盟国だが、トランプ大統領はグリーンランド領有に反対しているヨーロッパの8カ国に対して追加関税を示唆するなど、脅しのような形を取っている。これでは世界の平和は誰が守ればいいのかわからなくなってしまう状況だ。

瀧波氏は「平和でさえも、自分のわがままを通すことに利用しようとしているということでしょうね」と、平和という概念すら自身の主張のために利用する姿勢を批判した。

（『わたしとニュース』より）