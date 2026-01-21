「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

敬語の「謙譲語」の面倒くささ

「謙譲の美徳」や「謙虚さの精神性」は人として重要かもしれないが、もしかすると、それがあなたのメンタルを蝕んでいるものの正体かもしれない。敬語の中でも、「謙譲語」を使うごとに、あなたの自己への自信は1ミリずつ削がれている。

謙譲語とは、「する⇒させていただく」、「言う⇒申し上げる」、「する⇒致します」など、相手への経緯を示すために、「自分を低くする（へりくだる）」日本語表現のことである。

私たちが日本語を書いたり話したりするとき、この話法を使うべき場面で適切使わなければ、時として傲慢・上から目線と非難されることもある。謙譲語は生活に根差して普通に使われているが、とても面倒くさい表現だ。

常に「上下関係」を考える国民性

面倒くさいだけならよいが、謙譲語の使用は、我々に、「人間関係・社会関係の推論」とそれを処理する脳の「付加」を要求することが、言語と脳の研究でも明らかにされている。つまり、謙譲語を使うことを社会的に強要されている日本人は、常に人間関係推論問題（どちらが上か下か）を解く負荷を脳にかけており、場合によっては組織間の上下関係、会社間の上下関係などを考えた上でそれをいちいち語尾に反映して言葉を使っていなかいといけないゲームを繰り返している。

フラットな文化圏出身の一部の外国人が、日本語を学ぶ時に謙譲語に違和感を持つのはこのためである。

まるで「自分を低くする」無意味なトレーニング

たかが言葉、されど言葉だ。日常的に「自分を低くする表現」を繰り返し使っているわけだから、脳の処理能力を無駄にしているだけでなく、それが我々日本人のメンタルに影響を与えないはずがない。自分を下げる言葉を何万回も口に出すことで、毎日「自分を低くする」トレーニングを積んでいるようなものだ。

本書『インド人は悩まない』では、人様にどのように見られるかばかりに目がいき、日々悩みを抱える日本人のあなたに、インド民の生活や生き方を紹介し、彼らの根底にある合理的な思考法を理解する本である。図太く力強く生きる彼らの思考法や習慣はきっとあなたを楽にするに違いない。

（本記事は『インド人は悩まない』に関する特別な書き下ろし原稿です）