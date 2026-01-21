巨人からポスティングシステムで岡本和真内野手（２９）が入団したブルージェイズは２０日（日本時間２１日）ア・リーグ王者として迎える今シーズン、球団創立５０周年を祝うキャンペーンを行うことを明かし、オフの間に行われていた本拠地改修工事の概要などを発表した。

１９７７年４月７日、当時の本拠地エキシビジョンフィールドで、米大リーグの球団として誕生したブルージェイズ。岡本にとって、メジャー公式戦デビューが注目される３月２７日の本拠地でのアスレチックス戦は、ア・リーグ王者としてワールドシリーズに出場した２０２５年シーズンを祝う特別記念式典が予定されている。

２０２２年から始まった本拠地ロジャーズセンターの改修工事は、ＭＬＢ最大のホーム用クラブハウスなど、ここまで総額４億カナダドル（約４５６億円）が投じられてきた。今オフも工事は継続され、岡本の入団会見を行った１月５日の時点では、フィールドの人工芝の張り替えを含め、改修工事は進行中となっていた。

今シーズン新設されたのは、１階のコンコース右翼側に設立された球団の歴史的アイテムの展示場など、８つ施設。来場者の見どころが増設された。また、今季はシーズンを通じて５０周年記念のワッペンが右袖についたユニホームを着用する。球団設立当時のフォントを使用したロゴを使用したレトロ・ワッペンのデザインも発表された。