¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¾å¤â¤¬¡Ê36¡Ë¤¬¡¢1·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê5¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¶Ã°Û¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤ª¿¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎºÇ¾å¤â¤¬
¡¡¸½ºß¡¢4ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ºÇ¾å¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¾å¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼ýÏ¿ÅöÆü¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥à¤Ç¹â½ÅÎÌ¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ËÎå¤àµ®½Å¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¿¬¿â¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¡¼¤È¤«»×¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦ºÇ¶á¤Ï¤ª¿¬Ãæ¿´¤Ë¶Ú¥È¥ì¤·¤¿¤ê¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ·¿¤ÎÊÑ²½¤ò¥·¥Ó¥¢¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤ª¿¬¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½Ð»º¸å¤â¿ê¤¨¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÎ¢¤Ë¡¢Å°Äì¤·¤¿¼«¸Ê´ÉÍý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£