今月発売の小説を一緒に読書!! 月イチ立ち読み読書の会 Vol.6参加者募集中【ダ・ヴィンチWeb主催の読書会＠東京・銀座】
■月イチ立ち読み読書の会で、普段手に取らない本を読むきっかけに
「月イチ立ち読み読書の会」は、毎月編集部セレクトの書籍をその場で読み、感想などをシェアする会です。
ご自身では選ばないような作品との出会いをお楽しみいただけるよう、企画しています。
■1月の「月イチ立ち読み読書の会」はリアル開催！
第6回は1月27日（火）に開催します！
今回は東京・銀座での「リアル開催」となります。
今月は、集英社から1月に発売されたピンク地底人3号さんの新刊『カンザキさん』をセレクト！
※あえて事前に読まずに参加していただく読書会となります
■『カンザキさん』あらすじ
「わしのこと以外、書くことなんてないやろ」
カンザキさんは、悪魔だったのか、それとも――。
大学卒業後、引きこもりを経て、僕が働くことになったのは、離職者続出、いつでも求人中の超絶ブラックの配送会社。
そこで先輩として出会ったのが、誰にでも優しい人格者のミドリカワさんと、「殺すぞぼけ」と人を罵り、蹴りを入れる悪魔のようなカンザキさんだった。
ナンバーワンの配送員になって幹部を目指す！と豪語した同期は、カンザキさんと組んで入社2週間で辞めた。要領の悪い同期はカンザキさんに殴られ続け、走るトラックの助手席から飛び降り、入院してしまう。そしてカンザキさんと組まされた僕は、カッター片手の彼に、荷台の上へ引きずり込まれ「服を脱げ」と命じられて――。
圧倒的な暴力と不条理の果てに、見えてくる戦慄の光景。
注目の劇作家による初小説！第47回野間文芸新人賞受賞作。
当日お越しの方には、その場で『カンザキさん』をおひとり1冊ずつお渡しいたします。
（料金に書籍代が含まれておりますので、イベント終了後は、そのままお持ち帰りいただけます）。
参加者＆ダ・ヴィンチWeb編集部員全員、初読でご一緒に読書タイムを楽しみましょう。
その後、編集部員やご参加者の皆さんの感想や今後の展開予想を交わします。
さらに今回は特別ゲストとして、本作の担当編集者・富崎裕子さんにもご参加いただける予定です。本作誕生の裏側や、劇作家でもある著者のピンク地底人3号さんと、劇作家ならではの創作現場のお話などをうかがいます。さらにはご参加者の皆様からの、ざっくばらんなご感想やご質問も、その場でお聞かせください！
会の終了後は、簡単なアンケートへのご回答をお願いいたします。
■タイムテーブル
18:40〜 開場
19:00〜 読書会スタート
19:10〜19:50 試し読み読書の時間（約40分）
19:50〜20:20 富崎様からの裏話、参加者のご感想、Q＆Aなど
20:20〜20:30 アンケート記入 読書会 終了
■開催日時：2026年1月27日（火）19：00〜20：30
■開催場所：歌舞伎座タワー12階 セミナールーム（東京都中央区銀座4-12-15）
■定員：20名
■料金：2,150円（参加費500円＋書籍代1,650円）
■その他注意事項：
後日、読書会のもようをイベントレポートとして記事化する場合がございます。また、ご参加者の許諾をいただければ、ご感想を「ダ・ヴィンチWeb」の公式Xアカウントでご紹介させていただきます。
■申込URL：
https://tachiyomi-dokusyo-06.peatix.com
