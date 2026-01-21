中途入社してきたのは推しでした。昼は会社員、夜は配信者のふたりが紡ぐ秘密のオフィスラブ【書評】
『配信者・ハケンOLと手芸屋メロ』（らくだ/KADOKAWA）は、“推し”から始まる恋愛を描いたラブコメ漫画だ。
昼は制作会社で働き、夜は「ハケンOL」という名前でゲーム配信をしているアラサーOLのすみれ。彼女が勤める会社に転職してきたのは、手芸系配信者として「手芸屋メロ」の名前で活動している男性・谷。ふたりは、職場で出会う前から互いのことを“配信者”として推していた。ひょんなことから互いの正体を知ってしまったふたりは、それ以降“推し”としてだけでなく、ひとりの人間として相手のことを意識するようになる。じれったくも温かな恋模様に、ページをめくる手が止まらなくなる作品だ。
中でも、流行り病にかかり「声が戻らないかも」と弱音を吐くすみれに対して、谷が「あなたの声だけを好きになったわけじゃない」と告げるシーンは印象深い。すみれの声を聞いてすぐに「ハケンOLの声だ」と見抜いた谷が言うからこそ、より温かく響くセリフだ。ふたりの気持ちの変化が温かいタッチで描かれており、胸が苦しくなるほどキュンキュンしてしまうこと間違いなしだ。
シリーズ第2巻では、「手芸屋メロ」に対するネットストーカー事件が勃発。穏やかな日々に不穏な影が差す。周囲の人に迷惑をかけまいとする谷に、すみれは配信者仲間として、ファンとして、そして何より彼を大切に想うひとりとして何を告げるのか。ドキドキの展開に、ますます目が離せなくなるだろう。
心温まるピュアなラブストーリーを、ぜひ楽しんでほしい。
文＝ネゴト/ 桜小路いをり