この絵文字が表す漫画は？“逆転”がキーワードの歴史ファンタジー作品！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す漫画は？ 意外と難しいこのクイズ。 「🏯👘🔄️🤫💖」が表す漫画は一体なんでしょうか？ ヒントは、男女の立場が逆転していることです！ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「大奥」でした！ お城や秘密、入れ替えを表す絵文字から、よしながふみさんの漫画「大奥」であることがわかります。 江戸幕府3代将軍・家光の時代、男子のみがかかる謎の疫病の流行により、男子の数が激減し、将軍である家光も病に倒れ、秘密裏に女子の将軍が誕生することから、物語は始まります。 女の世界であった江戸城大奥も、「美男三千人」と称される「男の世界」となり、男女の役割が逆転した世界線を描く、歴史ファンタジー作品ですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部